Con alcune stories su Instagram, Giulia De Lellis e Andrea Damante confermano di essere nuovamente una coppia

Era da tempo, che le voci di un ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante si rincorrevano. Ora i Damellis (così i fan della coppia amano chiamarli) sono tornati. E sembrano più affiatati che mai. Andrea e Giulia, l’amore ritrovato (e confermato) All’inizio erano solo avvistamenti e particolari notati: i fan più attenti (ma anche alcune testate di gossip) avevano ipotizzato che - la quarantena - Andrea Damante e Giulia De Lellis la stessero trascorrendo insieme. Ora il ritorno di fiamma è ufficiale, e passa attraverso i loro profili social. In alcune Instagram stories, Andrea Damante si è lasciato riprendere mentre si allenava con Giulia sulle spalle. E i fan non potevano crederci. Tanto più che, successivamente, sono arrivate anche le dichiarazioni (sempre tramite stories): «Quel libro è una verità passata. Ma ciò che è stato resta da parte, in un libro come in questo caso o nella mente. Senza sminuire né ieri né oggi. Tranquilli, al massimo mi faccio male io» ha confessato Giulia a proposito del suo libro, rispondendo a chi la criticava per aver perdonato Andrea. Dal canto suo, l’ex tronista ha confermato: «Sì, sto trascorrendo la quarantena con la mia ragazza, suo fratello e sua mamma. Una bellissima compagnia». Ed è proprio su quel “la mia ragazza” che le fan dei Damellis hanno ricominciato a sognare.

La fine della relazione, i tradimenti e il perdono

Quello tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è stato un amore tormentato. Almeno in passato. «Io e Giulia in realtà non ci siamo lasciati per le corna ma ci siamo lasciati tornati da un viaggio dopo l'ennesimo litigio» diceva il deejay tempo fa a Silvia Toffanin. E, mentre l’influencer escludeva un perdono, lui spiegava: «Io e lei proviamo un sentimento che proveremo per sempre. Tra me e Giulia c’è stata una storia incredibile. Forse ci sono stato più male io di lei: lei ha avuto la forza di rifidanzarsi una, due, tre volte, io non ce l’ho mai fatta. Non direi che sono ancora innamorato, ma è tuttora la donna più importante della mia vita».

Ora sembra che la pace sia decisamente stata fatta, complice anche un isolamento forzato che ha fatto riemergere i sentimenti.