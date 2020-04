Aldo, Giovanni e Giacomo hanno lanciato un'iniziativa che ha subito riscosso grandi consensi. Il trio ha deciso di intrattenere il pubblico con i suoi spettacoli teatrali , vediamo insieme tutti i dettagli.

di Matteo Rossini

Dopo il grande successo ottenuto con il recente “Odio l’estate”, Aldo, Giovanni e Giacomo sono pronti per tornare a tenere compagnia al pubblico italiano, scopriamo insieme tutti i dettagli. Aldo, Giovanni e Giacomo: il debutto con “Tre uomini una gamba” La storia del trio ha inizio nei primi anni ’90 quando Aldo Baglio e Giovanni Storti conoscono Giacomo Poretti invitandolo a unirsi a loro per alcuni sketch. Anno dopo anno i comici conquistano sempre maggior popolarità fino alla grande esplosione mediatica con il loro primo film “Tre uomini e gamba”. La pellicola diretta da Massimo Venier si rivela immediatamente un successo straordinario incassando al botteghino oltre quaranta miliardi di lire e spianando la strada ai tre protagonisti della comicità italiana.

Aldo, Giovanni e Giacomo: il grande successo

Negli anni successivi Aldo, Giovanni e Giacomo regalano al pubblico capolavori che entrano nell’immaginario collettivo e nella storia della settima arte italiana, tra le pellicole più famose troviamo “Così è la vita”, “Tu la conosci Claudia?” e “Chiedimi se sono felice”, quest’ultimo il loro maggior incasso di sempre con più di ventotto milioni di euro al box office.

Poche ore fa Aldo, Giovanni e Giacomo hanno pubblicato un video che ha subito riscosso grandi consensi. Il trio ha annunciato la decisione di mettere online tutti i suoi spettacoli teatrali, uno ogni giovedì, per un totale di sette settimane, queste le parole di Giovanni Storti: “Eccoci qua, tutti in casa, pensate un po’, ho adottato questo galletto, così per passare un po’ di tempo, che mi segue ovunque vada, poi ho messo la maglietta di Tex per infondermi un po’ di coraggio. Comunque, per tenervi compagnia abbiamo deciso di trasmettere in streaming tutti inostri spettacoli teatrali, dove? Sul nostro canale YouTube”.

Infine, il comico ha concluso: "Quindi, mettetevi comodi che stiamo arrivando”. Nel giro di poco tempo il filmato ha ottenuto più di 120.000 visualizzazioni e oltre 39.000 like.