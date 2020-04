di Matteo Rossini

In questi giorni tanti volti noti dello showbiz hanno raccontato la loro quarantena attraverso video e foto pubblicati sui profili Instagram. Poche ore fa Elisabetta Gregoraci ha condiviso uno scatto che ha subito fatto il giro del web, scopriamolo insieme.

Social: i video e le iniziative delle star

Nel corso delle ultime settimane cantanti, attori e modelle hanno lanciato iniziative ed eventi con lo scopo di intrattenere il pubblico cercando di strappargli un sorriso.

L’anchorman Stephen Colbert ha proposto il suo celebre talk-show in un’inedita versione social ospitando Daniel Radcliffe, il cast della serie TV La Tata (qui potete trovare le foto degli attori oggi) è stato protagonista di una reunion che ha conquistato i fan e Jimmy Kemmel ha intervistato grandi star internazionali, tra le quali Jennifer Aniston.

Numerose anche le iniziative benefiche, tra queste la cena virtuale ideata da Emilia Clarke e la donazione di un milione di dollari effettuata da Dolly Parton.

Quarantena: i post delle celebrity

Parallelamente, tante altre celebrity hanno deciso di raccontare la loro quarantena attraverso post e video. Il primo nome è quello di Bruce Willis che ha pubblicato uno scatto con l’ex moglie Demi Moore, troviamo poi Emily Ratajkowski che ha fatto divertire il web con un video ironico girato davanti allo specchio, Elisabetta Canalis che ha mostrato il suo allenamento in casa, Emma Marrone che ha mandato un messaggio di speranza e infine Elodie che si è mostrata in tutta la sua straordinaria bellezza in versione acqua e sapone.

Elisabetta Gregoraci: la foto in balcone

Poche ore fa Elisabetta Gregoraci ha pubblicato un post che ha subito fatto centro nel cuore del pubblico. La showgirl ha condiviso uno scatto della quarantena sul suo profilo Instagram che conta oltre 1.200.000 follower.

La conduttrice ha postato una foto in cui appare intenta a prendere il sole sul balcone della sua abitazione, come fatto anche da Belen Rodriguez nei giorni scorsi. Nel giro di poco tempo lo scatto ha ottenuto più di 35.000 like.