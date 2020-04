Alec e Hilaria Baldwin, la storia d'amore della coppia

Dal 1993 al 2002, Alec Baldwin è stato sposato con Kim Basinger. I due hanno avuto una figlia, Ireland, e hanno a lungo lottato per la sua custodia.

Poi, nella vita dell’attore, è arrivata l’insegnante di yoga Hilaria Thomas: 26 anni in meno di lui, e una voglia enorme di costruire la sua famiglia. Un amore che l’ha stravolto, letteralmente, e che presto lo porterà a diventare padre per la sesta volta.

Alec e Hilaria Baldwin, amore a prima vista

Alec e Hilaria si sono conosciuti nel 2011, una sera di febbraio. Un incontro che così Hilaria ha raccontato al The New York Times: «Ero in piedi vicino alla porta con i miei amici, quando Alec è entrato, mi ha preso la mano e mi ha detto: “Io devo conoscerti”. “Mi devi conoscere?”, gli ho chiesto. E lui mi ha dato il suo biglietto da visita». Quel numero, Hilaria l’ha utilizzato. Hanno cominciato a frequentarsi, ma per sei settimane non si sono scambiati neppure un bacio.

«Organizzava cene super romantiche, poi mi portava a casa e mi stringeva la mano. Le mie amiche mi chiamavano e mi chiedevano: “Ancora niente?”. Avevo iniziato a pensare volesse solo un’amicizia», ha ricordato l’insegnante di yoga. Ma no, non voleva solamente un’amicizia… Nonostante la differenza d’età, quella storia d’amore era destinata a diventare grande. Dopo cinque mesi di frequentazione hanno comprato un appartamento insieme. E, il 29 giugno 2012, sono convolati a nozze in gran segreto nella Cattedrale di San Patrizio a New York.

Alec e Hilaria Baldwin, dalle nozze ai figli

Il 23 agosto 2013, Alec e Hilaria Baldwin hanno dato alla luce la loro primogenita: Carmen Gabriela. Il 17 giugno 2015 è stata invece la volta di Rafael Thomas. Ma erano solo all’inizio, i due: il 12 settembre 2016 è arrivato Leonardo Ángel Charles, il 17 maggio 2018 Romeo Alejandro David.

«Molti dicono: certo, ti aiuterò. Cambierò i pannolini, farò tutto. Poi ti ritrovi sveglia alle due del mattino, da sola con il tuo bambino, mentre il tuo compagno dorme tranquillo. Alec, invece, mi aiuta per davvero. Si sveglia ogni volta che uno dei bambini piange. È davvero dolce», ha raccontato Hilaria.

Decisi a dare una sorellina a Carmen Gabriela (l’unica femmina tra i loro cinque figli), Alec e Hilaria hanno vissuto nel 2019 due aborti: un bimbo non è cresciuto nella pancia, un altro (o meglio un’altra, visto che era proprio una femminuccia) l’hanno perso al quarto mese di gestazione. Sempre, Hilaria è stata onesta. Ha aperto il suo cuore, si è raccontata ai suoi followers. Fino a quando, il 7 aprile 2020, ha potuto condividere con loro la gioia più grande: finalmente il quinto figlio arriverà. E, a dimostrarlo, è quel cuoricino che batte dall’ecografo. Una felicità gigantesca per la famiglia, arrivata dopo un lungo e difficile anno. Con la speranza di poter dire a Carmen che sì, la sorellina tanto desiderata sarà presto con lei.