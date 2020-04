Vis a Vis, la trama della serie tv su Netflix

“Vis a vis – Il prezzo del riscatto” è una serie TV spagnola, andata in onda per la prima volta nel 2015. Quattro stagioni per un totale di 40 episodi, trasmessi in Italia da Netflix. Un prodotto iberico al quale in tanti si sono avvicinati dopo il grande successo de “La casa di carta”. Ecco dunque alcune informazioni chiave per capire il focus di questa serie, visibile sul proprio decoder Sky Q, sul quale è presente l’app del servizio di streaming online.

Vis a vis – Il prezzo del riscatto, la trama

La protagonista di “Vis a vis” è Macarena, una giovane donna a dir poco ingenua. La sua vita viene stravolta a causa del suo capo. Questi infatti la induce a commettere dei crimini. All’interno dell’azienda per la quale lavora si macchia di manipolazione e appropriazione indebita.

Non trascorre molto tempo prima d’essere beccata e, di conseguenza, accusata. Sulla sua testa pendono ben quattro reati fiscali, per i quali è provvisoriamente detenuta all’interno della prigione di Cruz del Sur.

Si ritrova a dover gestire il profondo shock emotivo generato dalla sua nuova condizione. A ciò si aggiunge ovviamente il dover far fronte al rapporto con le altre detenute. La sua vita non è più la stessa e non potrà mai tornare quella di un tempo. Tra le tante detenute, deve fronteggiare principalmente Zulema, la più pericolosa del centro di detenzione.

All’interno delle mura del carcere scopre d’avere una sola via da seguire per sopravvivere ai sette anni che deve scontare. È necessario che accetti un profondo cambiamento. Diventa così una persona molto diversa da quella che per la prima volta ha messo piede nel centro. La sua famiglia, intanto, è coinvolta nel seguire la scia di un grande quantitativo di soldi nascosti.

La serie TV si concentra su quella che è la quotidianità delle detenute, così come quella di alcuni funzionari. Macarena sembra inizialmente del tutto incapace di far del male anche a una mosca. La dura vita da reclusa però evidenzierà una totale trasformazione. Non potrà tirarsi indietro dinanzi a una vera e propria lotta per la sopravvivenza.

Vis a vis: el Oasis, pronto lo spin-off

I fan attendevano con ansia la quinta stagione di “Vis a vis”, che però non ci sarà. È stato annunciato un nuovo progetto, al suo posto. Si tratta di uno spin-off, dal titolo “Vis a vis: el Oasis”.

Annunciato a marzo 2020, il nuovo show farà il suo esordio in Spagna il 20 aprile 2020. Gli eventi narrati sono ambientati dopo quelli della quarta e ultima stagione della serie originale. In otto episodi si propone uno sguardo sulla vita di Maca e Zulema.