Ursula Corbero, chi è il fidanzato Chino Darin

Ursula Corbero è tra i protagonisti più apprezzati e amati della serie tv “La Casa di Carta”. L’attrice interpreta il ruolo di Tokyo e fin dalle sue prime apparizioni ha riscosso un enorme successo a livello internazionale. Dopo aver ottenuto il suo primo ruolo importante nella serie “Fisica o chimica” grazie al ruolo di Ruth, nel 2017 la partecipazione a “La Casa di Carta” ha cambiato radicalmente la sua carriera. Seguita da oltre 14 milioni di follower su Instagram, tanti si sono anche interessati alla sua vita privata per conoscere chi è l’uomo che è accanto a lei. Si tratta di Chino Darin con cui ha intrapreso una relazione dal 2016. A lui è dedicato anche un post sui social che la stessa Ursula Corbero ha scritto per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne “Mi sento fortunata ad avere un uomo accanto a me che mi ascolta, mi rispetta e mi stima. L’amore è questo. Grazie a tutti gli uomini che ci trattano come meritiamo, con amore e uguaglianza. Ti adoro”. Chino Darin e Ursula Corbero si sono conosciuti sul set della serie tv spagnola “L’ambasciata”, entrambi protagonisti e impegnati in un intreccio amoroso. Diamo un’occhiata alla carriera di Chino Darin, fidanzato di Ursula Corbero.

La carriera di Chino Darin

Anche lui attore è figlio di Ricardo Darin, uno dei più famosi attori argentini. La sua carriera è iniziata nel 2010 grazie alla serie tv “Alguien que me quiera” ed è proseguita l’anno successivo con un ruolo in “Los únicos”. Il suo debutto cinematografico è arrivato nel 2011 grazie alla commedia sportiva “En fuera de juego”. Tra le sue interpretazioni più apprezzati c’è quella in “Morte a Buenos Aires”, pellicola uscita nel 2014. Chino Darin interpreta il coprotagonista e veste i panni di un poliziotto omosessuale. La sua recitazione è stata apprezzata da pubblico e critica ed ha ottenuto anche numerosi riconoscimenti. Nel 2015 ha partecipato alla miniserie televisiva “Historia de un clan”, incentrata sulla storia della famiglia Puccio e alla serie HBO “El hipnotizador”. Al cinema è apparso nelle pellicole “L’angelo del crimine” che racconta la storia di Robledo Puch e “La noche de 12 años”, diretto da Álvaro Brechner e presentato alla Biennale di Venezia 2018.

L’amicizia con Miguel Herran

Seguito da oltre un milione di followers, nel profilo Instagram di Chino Darin si possono apprezzare numerosi scatti con la fidanzata Ursula Corbero. Tanti fan hanno creduto che l’attrice stesse nella vita reale con l’attore Miguel Herran, che interpreta Rio in “La Casa di Carta”. I due sono molto amici e hanno giocato molto su questi rumors pubblicando foto insieme e alimentando le voci di una possibile relazione. In realtà entrambi sono felicemente fidanzati con i rispettivi partner nonostante le tante ipotesi circolate sul web.