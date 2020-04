Nel Carbonara Day (il 6 aprile), ecco come gli youtuber interpretano il celebre piatto italiano. Spiegando ciò che proprio non si dovrebbe fare

Il 6 aprile si festeggia il Carbonara Day. Un giorno dedicato alla celebre ricetta italiana, come fosse una star. O un qualcosa da celebrare. E non si può dire che non sia così, in effetti: è un piatto imitato da tutto il mondo, la pasta alla carbonara. Un piatto con cui tutti ci siamo cimentati.

Ma quale interpretazione ne danno gli youtubers? Ecco le più esilaranti.

La carbonara secondo Casa Surace

“La CARBONARA non è una ricetta. È uno stile di vita”, si legge sul canale YouTube di Casa Surace (trentenni ragazzi del Sud, con un seguito di 952.000 iscritti). Il loro video “Come preparare LA CARBONARA” ha ottenuto ben 1.440.750 views. La ricetta? Cipolla, pancetta, fusilli, panna, parmigiano, pepe, uovo, prezzemolo. Quasi un insulto, per i cultori del genere.

Ma è solo uno scherzo: presto parte la ricetta vera, con spaghetti, guanciale tagliato a dadini, pecorino romano, rosso d’uovo, pepe e nient’altro. Solo così, si avrà un piatto… salva-situazioni! Anche molto imbarazzanti. Parola di Temerario. In un secondo video, Casa Surace mette alla prova due “francesissimi” ragazzi: riusciranno a scovare gli ingredienti giusti, e a preparare una carbonara coi fiocchi?

La carbonara secondo Luis Sal

Super amico di Fedez e Chiara Ferragni (anche loro impegnati nel #carbonaraday), Luis Sal (vero nome Sergio Lerme, che su YouTube scrive: “Cerco di essere ironico con me stesso, di affrontare la vita con positività. Penso che già questo sia una questione seria”), la Carbonara la cucina… coi piedi!

Gli ingredienti sono quelli giusti, ma le mani sono bandite tranne che per l’assaggio. Si sconsiglia l'imitazione.

La carbonara secondo Guglielmo Scilla

Youtuber, attore e conduttore radiofonico italiano, Guglielmo Scilla (che il web ha imparato a conoscere come Willwoosh) la carbonara la reinterpreta in modo decisamente creativo. Il suo format Cucina Buttata colleziona quasi un milione di visualizzazioni a puntata, e assicura grasse risate.

Partendo dal video di un francese, Scilla ha ricreato la sua ricetta: e se davvero fosse buona? Così, con scarsissime doti culinarie, farfalle, panna e prezzemolo, ha preparato la sua “CarboNOra”. Che, per suo dire, somiglia ad un mix tra uno spaghetto alle vongole, uno stufato di cipolle e un uovo. E, se non fosse abbastanza, c’è persino la versione al microonde.

La carbonara secondo The Jackal

Come non preparare la carbonara lo insegnano anche i The Jackal (Ciro Priello, Fabio Balsamo e Simone Ruzzo) nel video “I The Jackal ammazzano la carbonara e i giudici di MasterChef”.

Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Joe Bastianich si sentono male di fronte a quel piatto di carbonara preparato con tutti gli ingredienti che non si dovrebbero usare: burro anziché olio, pancetta anziché guanciale, parmigiano anziché pecorino, panna. Esperimento riuscito? I giudici di MasterChef dissentono (e hanno ragione).