di Fabrizio Basso

(@BassoFabrizio)



Un raggio di luce, Un viaggio nel tempo in dieci opere. Non facile ma non impossibile per chi le forme dell'arte non solo le osserva e studia ma anche e soprattutto le crea. Riccardo Pavanelli ha scelto per noi dieci opere che scavano nel cuore e nell'anima, scelte inusuali, segno di un artista che ha fatto della libertà creativa la sua bandiera. Pavanelli non è legato a schemi né correnti, porta avanti un progetto identitario che lo rende unico. Si è laureato con lode in Scultura all'Accademia di Belle Arti di Brera, con i suoi lavori porta avanti un proprio percorso concettuale che lega indissolubilmente la vita alla forma. E io credo che il binomio vita e forma, che a oggi sono le pietre angolari della sua arte, emergano prepotenti dalle parole con cui ha motivato le sue scelte. In neanche una riga ci trascina dentro l'opera. Il consiglio è di andarle a cercare in rete e perdervi nelle loro forme ma io sono pronto a scommettere che se dopo avere letto le descrizioni di Riccardo Pavanelli chiudete gli occhi...beh l'opera si materializza nella vostra mente e potrete quasi toccarla. Sarà come attraversare più epoche col pensiero. Perché un artista, se tale è, sa portare l'essere umano a gioire dell'arte anche in assenza (materiale) di essa.



Constantin Brâncuși - Il bacio

La natura di un gesto, crea un sodalizio di forme che si chiama vita



Keith Haring - Hearth

Lla purezza primitiva di forme simboliche è un elogio trasparente all’amore



Eliseo Mattiacci - Le vie del cielo

L’equilibrio come concetto fisico diventa una vibrante attesa



Alexander Calder - Big Red

Tripudio di sintetica leggerezza ed equilibrio



Alberto Burri - Rosso plastica

La materia nel suo concetto mistico e informe diventa un equilibrio sottile



Jackson Pollock - Numero 11 (blue pole)

Beata violenza passiva, danza, gioia e colore, un opera “scalmanata”



Alberto Giacometti - L’uomo che cammina

Un viaggio in “levare” espressione massima della ricerca di purezza



René Magritte - La trahison des images

Perchè ciò che sembra non è, vedere o pensare di farlo? La vita è un concetto elastico



Michael Heizer - City

La volontà dell’uomo sulla natura. Il Mistero ancestrale della terra e il potere delle idee



Gian Lorenzo Bernini - Apollo e Dafne

Nell’assoluta perfezione di forme il concetto infinito della ricerca l’espressione più alta di bellezza