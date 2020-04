Tiger King, la trama della docuserie Netflix con Joe Exotic

© Netflix

Joe Exotic è il protagonista della serie Tiger King che racconta la storia di uno dei personaggi più discussi dai media negli ultimi anni. Scopriamo insieme la trama della docuserie.

di Matteo Rossini

Tiger King è il documentario riguardante la vita di Joe Exotic, celebre allevatore di anomali esotici. Scopriamo tutto sulla trama della serie targata Netflix. Tiger King: la serie su Joe Exotic Dopo aver scoperto le migliori serie TV da non perdere assolutamente ad aprile 2020 su Sky, vediamo più da vicino Tyler King, il documentario sbarcato su Netflix nel mese di marzo. La docuserie, composta da sette episodi, ripercorre una delle vicende di cronaca più celebri e discusse dai media a livello internazionale. Joe Exotic, soprannome di Joseph Allen Maldonado-Passage, fu il proprietario del Greater Wynnewood Exotic Animal Park, uno degli zoo più celebri al mondo con decine di specie di grandi felini. Tiger King: la trama della serie La serie è un mix di cronaca nera, amore per gli animali divenuto ossessione, interessi privati e tanto altro ancora, questi i titoli dei sette episodi: “Non un Joe qualunque”, “Culto della personalità”, “Il segreto”, “Non si gioca con il fuoco”, “Facciamo tornare esotica l'America”, “La cosa più nobile da fare” e “Detronizzato”. Il sito ufficiale di Netflix ha pubblicato la breve trama di Tiger King, questo quanto scritto: “Circondato da personaggi eccentrici, il proprietario di uno zoo perde il controllo in questa storia vera di omicidi su commissione e allevamenti di grandi felini”.

