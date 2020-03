Eva Mendes e Ryan Gosling si incontrano sul set del film "Come un tuono ", il resto è storia. Riviviamo insieme l'amore di due volti più famosi di Hollywood .

di Matteo Rossini

Ryan Gosling ed Eva Mendes sono tra gli artisti più famosi e amati di Hollywood. I due attori hanno preso parte a numerose pellicole in grado di incassare milioni di dollari al botteghino internazionale, riviviamo insieme la loro storia d’amore. Eva Mendes e Ryan Gosling: il successo Ryan Thomas Gosling nasce il 12 novembre 1980 a London, Ontario. Fin da piccolo il ragazzo mostra una grande passione per le luci del palco avvicinandosi in tenera età al mondo dell’intrattenimento; la sua esplosione mediatica arriva nel 2010 grazie al capolavoro “Blue Valentine” in cui recita al fianco della straordinaria Michelle Williams, in questi giorni al centro del gossip per il presunto matrimonio avvenuto in segreto. La pellicola diretta da Derek Cianfrance ottiene grandi riconoscimenti consegnando all’artista una nomination come “Miglior attore in un film drammatico” ai Golden Globe. Parallelamente, Eva de la Caridad Mendez, nata il 5 marzo 1974 a Miami, fa sognare tutto il mondo, infatti l’attrice e modella diventa una delle star più popolari a livello internazionale grazie al mix di talento e sensualità.

Ryan Gosling ed Eva Mendes: la storia d’amore

Dopo le relazioni con Sandra Bullock, conosciuta sul set della pellicola “Formula per un delitto” di Barbet Schroeder, e con Rachel McAadams, nel 2011 Ryan Gosling incontra Eva Mendes in occasione del film “Come un tuono” in cui entrambi ecitano come protagonisti, l’alchimia è alle stelle e il loro destino è già stato scritto.

Eva Mendes e Ryan Gosling (qui potete trovare tutte le loro foto più belle) diventano una delle coppie più popolari e amate di Hollywood facendo sognare milioni di persone.

Il 12 settembre 2014 i due attori danno il benvenuto a Esmeralda Amada a cui segue Amada Lee il 29 aprile 2016; all’inizio del 2016 la coppia ha suggellato per sempre il suo amore convolando a nozze.