Francesca Cipriani, cambio look per la showgirl: il post su Instagram

@Getty Images

Francesca Cipriani , classe 1984, è uno dei volti più amati e popolari del piccolo schermo. Poco fa la showgirl ha condiviso uno scatto del suo nuovo look . Scopriamolo insieme.

di Matteo Rossini

La showgirl ha condiviso uno scatto del nuovo look sul suo profilo Instagram che vanta più di un milione di follower che seguono quotidianamente la sua vita. Scopriamo insieme la foto. Francesca Cipiriani: il nuovo look Francesca Cipriani è uno dei volti televisivi più ironici, esplosivi e amati dal pubblico del Bel paese. La popolarità della showgirl arriva all’inizio del terzo millennio quando conquista immediatamente il pubblico italiano; anno dopo anno la soubrette aumenta sempre di più la sua notorietà fino a diventare una delle figure più celebri del piccolo schermo. Poche ore fa Francesca Cipriani, classe 1984, ha condiviso uno scatto sul suo profilo Instagram dove ogni giorno racconta la sua vita a oltre un milione di persone. In questo periodo di quarantena, la soubrette ha deciso di dare letteralmente un taglio al passato salutando per sempre la sua vecchia acconciatura in favore di una frangetta. Lo scatto ha subito fatto il giro del web contando al momento più di 22.000 like e numerosi commenti di fan che hanno apprezzato il nuovo look.

Social: i post virali

Negli ultimi giorni numerosi volti noti del mondo dello spettacolo hanno conquistato il web a suon di post e video. Il primo nome è quello di Cristiano Malgioglio che ha realizzato un video di auguri a Mina per il suo ottantesimo compleanno, troviamo poi Emma Marrone che ha scritto un lungo messaggio su Instagram per festeggiare i primi dieci di carriera con i fan, questo un estratto: “Sono davvero orgogliosa di me stessa. Sono una Cantante. Dedico questa giornata a tutte le persone che ascoltano la mia musica e mi sostengono. Vi voglio davvero bene e vi ringrazio per ciò che mi state scrivendo. Ricordatevi che il meglio deve ancora venire. Lo vivremo insieme. Vi aspetto sotto il palco”.

Per quanto riguarda invece i lieti eventi, la coppia formata da Christian Vieri e Costanza Caracciolo (qui potete trovare tutte le loro foto più belle) hanno annunciato la nascita della loro secondogenita Isabel e Lodovica Comello ha dato il benvenuto al piccolo Teo.