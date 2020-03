Robbie Williams e Ayda Field sono felicemente sposati dal 2010. Scopriamo tutto sulla dolce metà di uno degli artisti inglesi più famosi nella storia della musica pop.

di Matteo Rossini

Ayda Field e Robbie Williams formano una delle coppie più affiatate del mondo dello showbiz internazionale. Il cantante e l’attrice statunitense sono felicemente insieme dal 2006, scopriamo tutto sulla moglie della voce di “Feel”. Ayda Field: chi è la moglie di Robbie Williams Ayda Sabahat Evecan, questo il nome all’anagrafe, nasce il 17 maggio 1979 a Los Angeles, Stati Uniti d’America. Dopo il diploma all’università, la ragazza si avvicina al mondo della settima arte recitando all’interno della soap opera “Il tempo della nostra vita”; negli anni successivi l’attrice (qui potete trovare tutte le foto più belle di Ayda Field) aumenta sempre di più la sua popolarità prendendo parte a numerose pellicole e serie televisive che la trasformano in un’artista nota a livello internazionale.

Robbie Williams e Ayda Field: la storia d’amore

Nel maggio del 2006 alcuni rumor iniziano a sostenere di una storia d’amore tra l’attrice e l’ex componente dei Take That ma i diretti interessati non confermano tale rapporto, fin quando nel luglio dello stesso anno la relazione diventa ufficiale. Dopo tre anni di fidanzamento, la coppia opta per la convivenza suggellando così l'amore.

Il 7 agosto 2010 Robert Peter Williams, questo il nome all’anagrafe, e Ayda Field convolano all’altare a Beverly Hills, il 18 settembre 2012 nasce la primogenita Theodora Rose a cui segue Charlton Valentine nel 2014, Colette Josephine nel 2018 e Beau nel 2020.

Ayda Field e Robbie Williams: amore social

Ayda Field e Robbie Williams, classe 1974, sono soliti condividere molti momenti riguardanti la loro famiglia su Instagram dove milioni di persone seguono quotidianamente le loro vite, infatti l’attrice conta più di mezzo milione di follower mentre la voce di “Let Me Entertain You” oltre 2.300.000.