Giornata Mondiale del Teatro, le luci sono sempre accese

Il testo è del regista, autore e produttore Massimo Romeo Piparo, direttore artistico del Teatro Sistina, il Tempio della Commedia musicale italiana. La voce è di Luca Ward.



Non chiediamoci quando si ripartirà.

Non è il momento delle speranze ma della consapevolezza.

Il Teatro è condivisione e bisogna fruirlo stando vicini.

Non è in streaming, non è in hd, non è in 4K.

E’ vero! È vivo! È DAL vivo.

Un teatro si riempie quando il cuore della società batte forte.

Un Teatro lo si sceglie quando l’umore ha il segno più.

Un Teatro non può vivere con la paura di quello che c'è nell'aria.

Quindi non facciamoci domande. Non cerchiamo risposte.

Ascoltiamo il cuore: il nostro batte. Ha rallentato, è vero.

Ma batte sempre e tornerà a battere sempre più forte.

E lo farà grazie a voi. Grazie perché ci aspetterete. Grazie di cuore