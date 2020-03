Diana Del Bufalo, chi è il fidanzato Edoardo Tavassi

di Matteo Rossini

Dopo alcune voci che volevano l’attrice vicina a Cristiano Caccamo, nelle ultime ore una notizia riguardante la vita sentimentale di Diana Del Bufalo ha fatto il giro del web. Infatti, stando a quanto emerso, la conduttrice sarebbe fidanzata con Edoardo Tavassi, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Diana del Bufalo: i successi cinematografici

Diana Del Bufalo è uno dei volti televisivi e cinematografici più amati dal pubblico italiano. Anno dopo anno l’attrice, nata l’8 febbraio 1990 a Roma, si è imposta grazie al mix di talento, carisma, simpatia e tanta ironia prendendo parte a pellicole con alcune delle colonne portanti del cinema italiano, tra i suoi lavori troviamo “Matrimonio a Parigi” con Massimo Soldi, “Puoi baciare lo sposo” con Diego Abatantuono, Monica Guerritore e Salvatore Esposito, “Attenti al gorilla” con Frank Matano”, “L'agenzia dei bugiardi” con Giampaolo Morelli e “10 giorni senza mamma” con Fabio De Luigi.

Diana Del Bufalo: la storia d’amore con Paolo Ruffini

Parallelamente ai suoi successi lavorativi, l’attrice è stata al centro dei media anche per la relazione con Paolo Ruffini, terminata nel 2019 dopo circa quattro anni di grande amore, questo un estratto del suo messaggio con cui ha comunicato su Instagram la fine della storia: “Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui.... tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me. Le persone non cambiano e non si cambiano”.