Alessio Boni e Nina Verdelli, la storia d'amore della coppia

Fiocco azzurro in casa Boni, è nato Lorenzo. Alessio Boni e Nina Verdelli sono i fieri genitori del piccolo Lorenzo. Il figlio della celebre coppia è venuto al mondo in un periodo a dir poco complesso, considerando la pandemia legata al coronavirus. Il bimbo è però sano e i genitori non potrebbero essere più felici d’accoglierlo al mondo. Lo stesso Alessio Boni aveva raccontato nei mesi scorsi la gioia di diventare papà.

Una paternità a lungo attesa, con l’attore 53enne che era solito evidenziare la propria voglia di un figlio in ogni intervista rilasciata: “Più me lo auguravo, più nulla accadeva. Alla fine è successo proprio quando ho deciso di star zitto. – aveva dichiarato a “Gente” – Avevo smesso già da un po’ di ripetere di volere un figlio, per scaramanzia”.

Alessio Boni e Nina Verdelli, la storia

La storia d’amore tra Alessio Boni e Nina Verdelli è nata ben lontano dai riflettori. Lei non è infatti un’attrice, ben lontana dal mondo dello spettacolo che vede Alessio Boni come uno dei protagonisti della scena italiana delle fiction.

Nina Verdelli è infatti una nota giornalista, figlia di Cipriana Dell’Orto, ex direttrice del magazine “Donna Moderna”. Suo padre è invece Carlo Verdelli, direttore di “La Repubblica”. La si potrebbe definire dunque una vera e propria figlia d’arte, che ha deciso di seguire le orme genitoriali. Ha studiato a New York e scritto per riviste celebri come “Vanity Fair”. Ha anche pubblicato un libro, dal titolo “Breve storia triste”.

Un amore forte e duraturo il loro, con Boni che si è sempre detto del tutto innamorato di lei: “Io e lei ci siamo trovati. Siamo come due musicisti che suonano lo stesso spartito. La differenza d’età tra noi non è qualcosa che mi spaventa. Tra i due infatti la più ‘vecchia’ è Nina. È infatti più saggia e paziente di me”. Una chiara risposta da parte dell’attore a chi avanzava dei dubbi suoi loro sentimenti, considerando i circa 20 anni di differenza tra i due.

I fan ora attendono un anello e una proposta di matrimonio. Boni non sembra però affatto intenzionato: “Matrimonio? No, mai! Non ho bisogno che qualcuno consacri ciò che provo e Nina è d’accordo con me”. La coppia ha scelto di vivere questo momento in assoluta privacy. Non è stata infatti condivisa infatti sui social alcuna foto del piccolo Lorenzo. Boni è pronto a cambiare vita per il suo piccolo, come dichiarato di recente: “Tutto è avvenuto in maniera naturale e continuerà a scorrere nello stesso modo. Se dovessi prendermi del tempo per mio figlio, lo farò. Sono sereno all’idea di dover rinunciare ad alcuni lavori”.