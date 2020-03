Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi, la storia d'amore

Li abbiamo visti sorridenti nei loro viaggi intorno al mondo, intenti a donare il sangue per fronteggiare la richiesta di plasma che - l’emergenza Coronavirus - ha portato con sé: l’attrice Sarah Felberbaum e l’ex giocatore della Roma e della Nazionale Daniele De Rossi sono affiatati e innamoratissimi.

Ma com’è iniziata la loro storia d’amore?

Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum, dal primo incontro al matrimonio

Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum stanno insieme dal 2011. I due si conoscono in un ristorante romano: l’attrice è a cena con le sue amiche, quando De Rossi entra. Subito, attorno a lui si crea un piccolo capannello di gente: c’è chi vuole un autografo, chi una foto, chi desidera stringergli la mano. Sarah si chiede chi sia quel ragazzo così bello, lei che il calcio in vita sua non l’ha mai seguito.

Al contrario, Daniele la riconosce. La avvicina e, da quel momento, sono inseparabili. Separato da Tamara Pisnoli, mamma di Gaia (la sua primogenita), Daniele sposa la sua Sarah nel 2015, il giorno di Natale. A fare da sfondo alle nozze, celebrate alla presenza di pochissimi amici e parenti, lo splendido scenario delle Maldive. I due sono già genitori di Olivia (nata il 14 febbraio 2014), cui seguirà nel 2016 il piccolo Noah.

«Lei è la donna che mi ha ridato la vita», racconta lui. «Daniele è l’amore della mia vita e non mi pentirò mai di quella scelta. Sono stata sempre molto individualista, ho sempre pensato prima a me e poi agli altri. Con Daniele è cambiato tutto. Di lui ti puoi fidare. È intelligente, dissacrante, spiritoso», gli fa eco lei. Che per amore è rimasta in Italia, rinunciando ad una proposta di lavoro in America.

Sarah Felberbaum, le parole d’amore per Daniele

«Per tutta la vita ha fatto il calciatore, tutti i giorni della settimana. Ma Daniele è una delle persone più sagge che conosca: il lavoro non lo porta a casa, le difficoltà non passano attraverso la porta se non per un confronto. Ne ha passate di tutti i colori, sia al lavoro sia nella sua vita personale, in passato. Eppure, in quest'ultimo periodo, con davanti la fine della sua carriera, mai una volta l'ho visto depresso, di cattivo umore. Ha un equilibrio naturale che io non ho» ha raccontato l’attrice, intervistata quando il marito era ormai prossimo a lasciare il calcio.

Amanti dei viaggi, impegnati nel sociale (solo di recente, hanno fatto una campagna per invitare la gente a donare il sangue), Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum sono una coppia affiatata. In grado di restare lontana dal gossip, e di affrontare anche i momenti più difficili. Come la seconda gravidanza di Sarah, che ha faticato a trovare una connessione col figlio maschio. Oggi, la loro è una famiglia (allargata) decisamente felice. Oltre che splendida. Per la gioia dei fan, che sui social continuano a seguirli.