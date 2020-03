Amici 2020, 3 anticipazioni sul serale di stasera 20 marzo

di Matteo Rossini

Maria De Filippi è pronta per condurre un nuovo appuntamento di Amici, il talent-show che da diciannove anni tiene compagnia al pubblico italiano lanciando talenti nel mondo della danza e della musica. Il programma si avvia verso la conclusione finale, scopriamo insieme tre anticipazioni sulla puntata di questa sera, venerdì 20 marzo 2020.

Amici di Maria De Filippi: le anticipazioni del Serale di venerdì 20 marzo

Nel corso degli anni Amici di Maria De Filippi ha fatto da trampolino di lancio a numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo, da Emma Marrone che quest’anno festeggia i suoi primi dieci anni di carriera a Giuseppe Gioffrè che ha girato il mondo entrando anche a far parte del corpo di ballo di Taylor Swift (qui potete trovare tutte le foto più belle della cantante di “You Need To Calm Down”) passando per Alessandra Amoroso, The Kolors e Irama, quest’ultimo pronto a tornare nelle radio con il singolo “Milano” i cui proventi artistici saranno devoluti all’Ospedale Niguarda a supporto della lotta contro il Coronavirus.

La diciannovesima edizione del talent-show sta regalando numerosi colpi di scena che stanno tenendo banco sul web, cosa accadrà questa sera? L’emergenza legata la Coronavirus ha ovviamente portato a importanti e radicali cambiamenti, eliminando ad esempio il pubblico in studio e gli ospiti con cui gli allievi della scuola più celebre del Bel paese avrebbero dovuto duettare.

Scopriamo insieme tre anticipazioni sulla puntata di questa sera.

1) La semifinale: penultimo appuntamento con il talent-show

Questa sera Maria De Filippi condurrà un appuntamento molto importante per i ragazzi, infatti si tratterà della Semifinale in cui verrano scelti i ragazzi che la prossima settimana si sfideranno per l’ambita vittoria finale.

2) Chi accederà alla finale?

Chi riuscirà ad accedere all’ambita Finale del programma? Per quanto riguarda il canto, i ragazzi ancora in gara sono Nyv, Giulia, Gaia e Jacopo, per il mondo della danza troviamo invece Nicolai e Javier. Chi avrà la meglio?

3) Finale di ballo?

Dopo l’uscita di Valentin, Nicolai e Javier sono gli ultimi due ragazzi rimasti in gara per la danza, quando si terrà la finale nella loro categoria? Già questa sera o la prossima settimana? Per scoprire tutto, non ci resta che attendere ancora un po’.