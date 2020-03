Da quando è nato, Leone Lucia Ferragni popola le bacheche dei suoi famosissimi genitori. Abbiamo imparato a conoscerlo, piccolo piccolo, tra le braccia del papà. E poi un po’ più grande, con le sue espressioni buffe e quegli occhioni azzurri sgranati.

Perché, il piccolo Leone, è una vera e propria star. Tanti sono i meme su di lui, tantissimi i sorrisi che ogni giorno - agli utenti del web - sa regalare.

Chiara Ferragni: “Ecco perché condivido le foto di mio figlio”

«Vorrei che avesse una vita il più possibile normale, nonostante sia nato sotto i riflettori. In parte perché figlio di due persone conosciute, in parte perché Fede e io ne abbiamo pubblicato le foto. Però, per me che ho sempre condiviso tutto, sarebbe stato impensabile non farlo con Leone, la persona che più dà gioia alla mia vita», raccontava Chiara Ferragni poco dopo la sua nascita.

Del resto, ogni volta che l’influencer e il rapper condividono una foto o un video, i commenti dei fan sono entusiasti. È dolce e divertente, Leone. E anche papà Fedez è d’accordo sul condividerne espressioni, momenti divertenti e piccoli sfoghi: «Ci siamo interrogati tanto su questo tema. Siamo una famiglia atipica, i nostri ragionamenti, giusti o sbagliati, non possono essere traslati su altre coppie. Non “esponiamo” Leone, semplicemente non lo nascondiamo. Non è vero che usiamo Leone per fare pubblicità ai brand, semplicemente gli compro le magliette che mi piacciono. Tenerlo nascosto avrebbe significato avere ancora più paparazzi sotto casa» ha spiegato in un’intervista.

Così, i profili dei due sono pieni di video esilaranti, di primi piani di Leone. E di piccoli momenti di vita quotidiana, ritratti con semplicità e con purezza. Per la gioia di tutti i fan, che possono godersi le facce buffe del piccolo.

Leone Lucia Ferragni: tutte le sue buffe espressioni

Mentre Chiara ama condividere momenti di dolcezza e gli outfit del piccolo Leo, Fedez adora condividere le espressioni più esilaranti del figlioletto. Impossibile non ridere di fronte ai video che lo ritraggono imbronciato, mentre balla “Baby Shark” o canta al karaoke. Oppure col suo amatissimo Pippo, che ama portare in giro col passeggino (scaraventandolo sopra), o mentre litiga con Matilda, la cagnolina di famiglia. “Vi auguro di trovare qualcuno che vi guardi nello stesso modo in cui mio figlio guarda me” scrive ironico, commettendo un video che ne immortala l’espressione decisamente arrabbiata.

È talmente espressivo, Leone, che ha persino una fanpage a lui dedicata (con quasi 25.000 followers). I fan di Chiara Ferragni e Fedez si trovano a gioire di ogni suo piccolo traguardo, a ridere davanti alle sue faccine, a divertirsi sbirciando i suoi capricci, il suo sorriso felice. Ed è forse proprio per questo, che mamma e papà continuano a regalare al web piccoli momenti vissuti col loro bambino: porta gioia, Leone. Anche se non lo si conosce. E di gioia, oggi più che mai, c’è un bisogno immenso.