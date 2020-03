di Matteo Rossini

Indira Varma ha annunciato di esser positiva al test del Coronavirus. L’attrice de “Il Trono di Spade” ha condiviso un post sul suo profilo Instagram che ha subito fatto il giro del web, vediamolo insieme.

Hollywood: la diffusione del Coronavirus

Nelle ultime ore l’emergenza legata al Coronavirus ha portato al rinvio e alla cancellazione di tantissimi eventi, per ultimo la sessantacinquesima edizione dell’Eurovision Song Contest che avrebbe dovuto svolgersi a maggio nella città di Rotterdam in seguito alla vittoria del 2019 di Duncan Laurence con “Arcade”.

Pochi minuti fa Itziar Ituno, attrice de “La Casa di Carta”, ha comunicato la sua positività al Coronavirus diventando il secondo volto di Hollywood dopo Tom Hanks, questo un estratto del suo lungo messaggio: “Ciao a tutti!! È ufficiale, da venerdì pomeriggio ho i sintomi (febbre e tosse secca) e oggi abbiamo avuto la conferma del test epidemiologico. Si tratta del Coronavirus. Il mio caso è leggero e sto bene, ma è molto contagioso e super pericoloso per tutti coloro che sono più deboli. Non si tratta di una sciocchezza, fate attenzione, siate coscienti, non prendetela alla leggera, ci sono morti, molte vite in gioco e non sappiamo ancora fino a che punto arriverà, quindi è arrivato il momento di essere responsabili per il bene di tutti”.

Parallelamente, tanti protagonisti dello spettacolo stanno cercando di sensibilizzare il più possibile l’opinione pubblica ricordando l’importanza di rimanere a casa, tra loro Chiara Ferragni, Taylor Swift e Lady Gaga (qui potete trovare tutte le foto più belle della voce di “Stupid Love”).

Indira Varna: “Non è bello”

Ora, purtroppo, un nuovo annuncio, quello di Indira Varma. L’attrice, nata il 27 settembre 1973 nel Regno Unito, ha appena dichiarato di esser positiva al Coronavirus. Il volto de “Il Trono di Spade" ha condiviso alcuni scatti lasciandosi poi andare a un lungo messaggio ai fan, queste le sue parole: “È così triste che il nostro e altri show in giro per il mondo siano stati chiusi a causa della pandemia generata dalla diffusione del Coronavirus. Speriamo di poter tornare presto ed è necessario un vostro supporto, e del governo, quando lo faremo.

Infine l’attrice ha concluso: “La fenice risorge dalle ceneri. In questo momento sono a letto a causa del Coronavirus e non è bello. Abbiate cura di voi e siate gentili con le persone intorno a voi”.