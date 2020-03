Festa del papà, i papà più sexy delle serie TV

Il mondo delle serie TV ci ha abituati a tantissimi tipi di padri. Dall’instabile e pericoloso Jim di “Tin Star” al tirannico stratega Tywin Lannister di “Game of Thrones”. Non manca però una lunga sfilza di padri apprezzati soprattutto per il proprio aspetto, dal classico bravo ragazzo al “bad boy”. Papà che sanno far sognare spettatrici e spettatori. Ecco dunque i più sexy delle serie TV.

Scrittore, vero nerd e aspirante investigatore. Richard Castle è il bravo ragazzo cui nessuna potrebbe resistere. È un padre premuroso e con lui si ha la garanzia di non annoiarsi mai. Non vanterà una tartaruga scolpita ma il fascino passa anche da altre cose.

Jaime Lannister è uno dei personaggi più complessi di “Game of Thrones”. Quando si pensa d’averlo inquadrato perfettamente, eccolo compiere un gesto pronto a smentire tutto. Egoista e arrogante nelle prime fasi, umile e nobile in seguito, ma sempre soggetto a un’unica legge, quella del suo cuore. Un vero e proprio ammaliatore, di quelli ai quali prestare molta attenzione.

Derek Shepherd è il “dottor Stranamore” dell’amata serie “Grey’s Anatomy”. La perfetta rappresentazione del bravo ragazzo. Impossibile non innamorarsene e soprattutto non tifare per lui nella storia tormentata con Meredith Grey. Capelli perfetti con una punta di grigio intrigante, modi gentili e occhi da sogno. Il principe azzurro in corsia.

Nessuno sembra in grado di resistere al magnetismo di Don Draper, protagonista di “Mad Men”. Lavora nel mondo della pubblicità, è un creativo dal passato oscuro, che sembra aver vissuto molte vite. Un’anima inquieta, mai in grado di trovare davvero la pace a lungo agognata. Le donne cadono ai suoi piedi e gli uomini non sembrano quasi mai riuscire ad andare oltre il suo sguardo profondo. La vera rappresentazione di quello che un tempo veniva descritto come “l’uomo che non deve chiedere mai”.

Jax Teller è l’assoluto protagonista della serie TV “Sons of Anarchy”, diretta da Kurt Sutter. Quest’ultimo porta lo spettatore in un mondo fatto di regole ferree, bande che si tramutano in famiglie e comunità, con leader e soprattutto scontri con la legalità. È l’universo dei bikers. Jax viene proposto dapprima come giovane tormentato e, col passare delle stagioni, come capo e padre maturo. Ha i suoi demoni contro i quali combattere e vanta quella “vibe” da cattivo ragazzo ma, al tempo stesso, ha un cuore d’oro. Impossibile non premiarlo con il gradino più alto della classifica.