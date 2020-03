Coronavirus, Emma Stone e Dave McCary: matrimonio rinviato

Il coronavirus è ormai ufficialmente una pandemia e sta diffondendosi nel mondo. Dalla Cina all’Europa, fino agli Stati Uniti, che stanno ora fronteggiando la minaccia, dopo averla ignorata nelle prime fasi.

Il clima non è di certo quello giusto per celebrare un matrimonio che, dato l’assembramento degli ospiti, potrebbe provocare un generale contagio. Per questo motivo pare che Emma Stone e Dave McCary abbiano deciso di posticipare il proprio matrimonio.

Rinviato il matrimonio di Emma Stone

La celebre attrice Emma Stone (31 anni) e il comico, scrittore e regista Dave McCary (34 anni) avevano annunciato la loro voglia di sposarsi nel dicembre del 2019. La loro relazione li ha visti insieme per due anni e, affiatati come non mai, si erano detti pronti al grande passo.

I due avrebbero dovuto sposarsi a Los Angeles. Il matrimonio si sarebbe dovuto celebrare nel fine settimana ma i due hanno preferito rimandare il tutto per ora. La coppia aveva tentato di tutelare la propria privacy, non rivelando il luogo delle nozze sugli inviti spediti ai partecipanti. Questi avrebbero scoperto il tutto a un passo dal grande giorno. Questo però non ci sarà al momento, a quanto pare, e potrebbe non esserci ancora per molto tempo.

Ad oggi infatti non ci sarebbe una nuova data, considerando l’evolversi della delicata questione coronavirus. Nessuno può dire al momento cosa accadrà nei prossimi mesi nel mondo. Meglio aspettare dunque e magari provare a donare parte dei soldi previsti per la gigantesca festa. In tal senso è ottimo l’esempio di Blake Lively e Ryan Reynolds, celebre coppia di attori, tra i più amati e seguiti di Hollywood. I due hanno infatti deciso di donare ben 1 milione di dollari a due associazioni benefiche.

La storia della coppia

Un 2020 difficile da digerire per Emma Stone, che dovrà dunque attendere ancora un po’ prima di poter sposare il suo Dave McCary. L’attrice aveva chiuso il 2019 nel miglior modo possibile, sfoggiando sui social il proprio anello di fidanzamento. A dare l’annuncio era stato proprio l’autore del Saturday Night Live, con uno scatto di coppia apparso sul suo profilo ufficiale Instagram.

Entrambi tengono molto alla propria privacy e dal 2017 conducono una relazione la cui parola d’ordine è riservatezza. Si sono tenuti ben alla larga dal gossip e dalle indiscrezioni. Incontratisi sul set del Saturday Night Live, dove l’attrice Premio Oscar venne invitata per prendere parte a uno sketch diretto proprio da McCary. La scintilla è subito scattata, con l’attrice che ha nuovamente trovato il sorriso dopo la fine della relazione con Andrew Garfield.