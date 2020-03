Sara Affi Fella, chi è l'ex tronista di Uomini e Donne

Sara Affi Fella è una giovane ragazza classe 1996, divenuta celebre dopo alcune apparizioni in programmi televisivi. Tutto ha inizio nel 2017 con Temptation Island, che la vede mettere alla prova la sua storia con Nicola Panico. Duri confronti tra i due, che li conducono alla separazione. Sara torna single ma si dice ancora in cerca del vero amore. Decide così di prendere posto a Uomini e Donne, sedendosi sul trono e scegliendo tra vari pretendenti.

Un lungo percorso televisivo, che porta alla scelta di Luigi Mastroianni. Fin da subito però questa storia fa storcere il naso ai fan e allo stesso fidanzato. Sui social in breve tempo nasce un vero e proprio giallo. In men che non si dica ci si chiede se i due stiano davvero insieme, se si sia trattato di una montatura. Luigi si dice estraneo a qualsiasi trucco e, col passare del tempo, si rivela essere una vera e propria vittima. Pare infatti che la storia tra Sara Affi Fella e l’ex Nicola Panico non fosse mai giunta al termine. I due, dopo Temptation Island, avrebbero voluto sfruttare anche Uomini e Donne per lanciare la carriera da influencer della giovane. Una bufera social che si conclude con Sara ufficialmente single, al lavoro per rifarsi una vita e, dopo lo scandalo, anche una carriera.

Sara Affi Fella è incinta

Sara ha ritrovato il sorriso grazie al calciatore Francesco Fedato. I due aspettano un bambino, con l’ex tronista che ha spiegato come si tratti di una gravidanza a rischio. Per questo motivo ha deciso di tornare a casa, così da avere al fianco sua madre in questo momento così delicato.

La vita le ha regalato questa gioia, andando a modificare quelli che erano i suoi piani per un rilancio televisivo. Avrebbe infatti avuto la possibilità di prendere parte alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi ma, come da lei dichiarato, si è trovata costretta a rinunciare: “Se Dio vuole, la mia isola felice la vivrò tra sei mesi, quando nascerà mio figlio”.

L’uomo che le ha ridonato la gioia di vivere è Francesco Fedeto, tra qualche mese padre di suo figlio. È un calciatore, nato a Mirano, in provincia di Venezia, nel 1992. Più grande di lei di quattro anni, è uno degli attaccanti della rosa del Gozzano, squadra della provincia di Novara. Nel corso della sua carriera ha militato in svariate squadre, dal Venezia alla Lucchese, dalla Sampdoria al Bari, passando infine per Modena e Livorno. Insieme sperano di poter mettere su famiglia ed essere felici, lasciandosi alle spalle le polemiche del passato di Sara e le difficoltà che sta incontrando in gravidanza.