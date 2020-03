Silvio Berlusconi, tutte le fidanzate del politico

La storia d’amore tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale è giunta al termine. Dalle voci di corridoi all’ufficialità, con tanto di comunicato partitico. Una relazione durata ben dieci anni, con i primi passi mossi nel 2010, quando i quotidiani non facevano che scrivere della 24enne che aveva rubato il cuore dell’allora 73enne Berlusconi. Intanto si vocifera già di una nuova fiamma per il leader di Forza Italia. Si tratterebbe di Marta Fascina, 30enne deputata.

Tutti gli amori di Silvio Berlusconi

Tante le donne che hanno avuto un posto nel cuore di Berlusconi, a partire da Carla Elvira Dall’Oglio, nata a La Spezia nel 1940 e prima moglie del politico italiano. È la madre di Marina, primogenita di Berlusconi, e Pier Silvio, nati rispettivamente nel 1966 e nel 1969. I due si sono conosciuti nel 1964 e sposati dopo un solo anno di relazione. Un amore durato a lungo e conclusosi nel 1985. Viene ufficializzato il divorzio, così come la relazione con Veronica, che di fatto aveva avuto inizio 5 anni prima.

Nata nel 1956 a Bologna, l’attrice Veronica Lario conosce Berlusconi nel 1980. I due iniziano subito una relazione, con lei che si trasferisce nella sede operativa della Fininvest. Cinque anni dopo, ufficializzato il divorzio, i due iniziano una convivenza ufficiale, sposandosi nel 1990 con rito civile. Da quest’unione nascono tre figli: Barbara, Eleonora e Luigi, nati nel 1984, 1986 e 1988. La loro unione termina nel 2009, con la richiesta di divorzio da parte della Lario. Un anno dopo ha poi avuto inizio la sua storia con la giovane Francesca Pascale.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, segnando la fine del suo secondo matrimonio, è lo “scandalo Noemi”, come molti giornali lo hanno definito nel 2009. La presenza di Berlusconi al compleanno di una giovane 18enne fece molto discutere e di lì a poco la Lario chiese il divorzio. Tante le voci in merito a Berlusconi e alle sue vere o presunte relazioni. Pare essere stato legato alla modella montenegrina Katarina Knezevic dopo essere tornato single, così come all’ex modella Evelina Manna.

Un altro scandalo ha inizio nel 2010, con al centro Berlusconi e Karima El Mahroug, nota a tutti come Ruby. I nomi di tante donne vengono accostati al suo nel tempo. Si parla di cene e di donne come Sabina Began. Negli anni passati sono circolate voci insistenti su Francesca Dellera, che ha sempre negato. Fece discutere inoltre la frase rivolta a Mara Carfagna a favore di giornalisti: “Se non fossi già sposato, la sposerei”. Una lunga storia d’amori, matrimoni, conquiste e rumors, con “Libero” che nel 2013 portò a termine un conto approssimativo, indicando 130 donne passate nel cuore di Silvio Berlusconi.