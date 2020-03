Cos’è successo sui social la scorsa settimana

Challenge di dubbia credibilità, crisi smentite e annunci di bebé in arrivo: ecco cos’è successo sui social in Italia (e non solo) tra il 20 e il 27 febbraio.

(Terzo) bebè in arrivo per Alice Campello e Alvaro Morata

Una dolcissima foto in bianco e nero, condivisa su Instagram da Alice Campello e dal marito Alvaro Morata, per annunciare l’arrivo in famiglia di un altro bambino. L’influencer e il calciatore, già genitori dei gemelli Leonardo e Alessandro, hanno deciso di allargare la famiglia.

Con una speranza: che, questa volta, la gravidanza sia un po’ più facile. “Sono stati solo 9 mesi, ma per noi sono stati 3 anni. In questi mesi hai combattuto come una leonessa, non posso essere più orgoglioso di te”, aveva a tal proposito scritto Morata all’epoca, presentando i bambini.

Gli auguri di Alessia Marcuzzi per Simone Inzaghi

Con un video su Instagram, la moglie di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello ha annunciato la sua seconda gravidanza. “Oggi, 26 febbraio, il giorno in cui sono nata, condivido con voi questo momento che per me è un raggio di luce di tre anni molto difficili” ha scritto la donna.

E, tra i tanti auguri dei fan, ecco spuntare quelli di Alessia Marcuzzi che - mamma di Tommaso, primogenito di Inzaghi - ha commentato con una story: «Buon compleanno amica bella. Per te questo è davvero speciale. Ti voglio bene». Una famiglia felicemente allargata.

Giulia De Lellis smentisce la crisi con Andrea Iannone

Non è esattamente un periodo d’oro, per Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Lui è stato accusato di doping, lei - secondo il gossip - avrebbe ricevuto un ammonimento: basta foto e stories di coppia. Un ammonimento giunto proprio dal fidanzato, tanto da far pensare ad una crisi in corso.

A dissipare le voci che volevano la loro relazione al capolinea è arrivata l’influencer. «Mi sto prendendo un po’ di tempo per stare con la mia famiglia, questo è il motivo della mia assenza. Apro pochissimo il telefono, se non per farvi fare due risate con le mie nipoti. Mi sono arrivati due o tre messaggi totalmente fuori luogo, insomma, è tutto ok. Sto semplicemente in relax a casa» ha spiegato con una storia su Instagram. Le sue fan possono tirare un sospiro di sollievo.

La Broomstick Challenge (smentita dalla Nasa)

È durata poco, ma tanto è bastato per scatenare i social: la Broomstick Challenge, la “sfida della scopa”, ha inondato i social. “Seconda la NASA oggi è l’unico giorno in cui la scopa rimane in piedi a causa dell’inclinazione dell’asse terrestre…La prossima volta sarà tra 3500 anni… provare per credere”, si leggeva un po’ ovunque.

Presto è però arrivata la smentita, direttamente dalla NASA. “Dobbiamo fare pulizia della Broomstick Challenge. Provateci oggi, domani o anche dopodomani. Funzionerà ogni volta, è solo fisica”, ha scritto su Twitter.

La lettera dell’ex di Michael, nuovo amore di Lady Gaga

L’ex fidanzata della settimana, o forse del mese (ma potrebbe diventare quella dell’anno), è Lindsay Crouse, giornalista del New York Times. La mattina dopo il Super Bowl, la ragazza si è svegliata e ha appreso dai giornali di gossip che il suo ex si era rifatto una vita. E non una vita qualsiasi, eh. Michael, imprenditore tech, era indicato come l’“uomo misterioso” al fianco di Lady Gaga.

La sua lettera, sincera e divertente, ovviamente pubblicata a mezzo social, si concludeva con una piccola soddisfazione: “Di recente qualcuno mi ha mandato una foto in cui io e il mio nuovo fidanzato balliamo a un matrimonio, e io l’ho pubblicata su Instagram. Tra le visualizzazioni ho visto anche il fidanzato di Lady Gaga”. Un bad romance dal lieto fine, o forse no?