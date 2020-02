Prima figlia in arrivo per Luca Argentero. Fra poco Cristina Marino partorirà, e lui non è mai stato più felice

“Chiedimi se sono felice...”: con questa semplice didascalia Luca Argentero ha espresso tutta la sua felicità per la bambina in arrivo.

A renderlo padre per la prima volta sarà Cristina Marino, la sua giovane (e bellissima) compagna. Che, dal salotto di “Verissimo”, ha parlato per la prima volta della sua gravidanza.

Luca Argentero e Cristina Marino, le dichiarazioni sulla gravidanza

«Sarà una femmina, per la gioia del suo papà. Non l’avrei mai detto, ero certa che sarei stata madre di un maschio… e invece. Mi piacerebbe avere tre figli, perché amo le famiglie numerose», ha dichiarato l’attrice ospite di Silvia Toffanin.

Raggiante e in splendida forma (la foto col pancione condivisa da Argentero lo dimostra), la Marino ha spiegato che quella gravidanza è arrivata in realtà un po’ all’improvviso. I due si sarebbero dovuti sposare, ma hanno dovuto interrompere i preparativi e rimandare le nozze davanti a quel test positivo.

«Avevamo già chiesto la disponibilità per le date, ci siamo innamorati di una location. Dovevamo sposarci, ma non avevamo ancora definito niente. Mi sarebbe piaciuta una cosa molto semplice e quindi non c’era bisogno di una grande organizzazione. Tra poco, però, diventeremo tre e quindi abbiamo deciso di posticipare le nozze. Ma non c’è fretta: c’è l’amore e ci sarà una creatura», ha spiegato.

L’annuncio, lo aveva dato Luca Argentero su Instagram lo scorso dicembre, con la dolce didascalia: “Io e te… diventiamo tre!”. Una felicità immensa per lui che, dopo la separazione da Myriam Catania (anche lei diventata mamma in seguito al divorzio), sognava di ritrovare l’amore. E di costruire una famiglia.

Luca Argentero e Cristina Marino, la storia d’amore

L’amore tra Luca Argentero e Cristina Marino è sbocciato nel 2015, sul set di “Vacanze ai Caraibi”. O, almeno, è in quell’occasione che si sono conosciuti. A dispetto del gossip e delle voci di tradimento (all’epoca l’attore era ancora sposato), la prima uscita pubblica risale infatti al settembre 2017.

«Luca è un trentottenne fichissimo. Non intendo solo fisicamente, anche se è uno sportivo come me, e questo è fondamentale. È uno che non patisce la mia personalità “iperattiva”, anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più», dichiarò lei all’epoca. Mentre lui le ribadiva tutto il suo amore, incurante della differenza d’età (la Marino è del ‘91, Argentero del ‘78).

Da quel momento in poi, i due non si sono più lasciati. Anzi, lui ha deciso di “sposarla” anche in affari, acquisendo parte della sua start-up Befancyfit (sito da cui lei dà consigli fitness). «Quando trovi una persona che rappresenta un volano positivo e ti rende migliore di quello che sei, è normale volerla sposare», dichiarava lui tempo fa. Per ora, però, nei suoi pensieri c’è solamente la bambina in arrivo. Frutto di un sentimento forte, travolgente, che Argentero da sempre sognava di provare.