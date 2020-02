@Getty Images

Sofia Vergara ha salutato per sempre i numerosi fan di Modern Family . I post pubblicati dell’attrice hanno subito conquistato il web facendo il giro del mondo, scopriamoli insieme.

di Matteo Rossini

Il cast di Modern Family ha salutato definitivamente il pubblico. Poche ore fa Sofia Vergara ha pubblicato un commovente video che ha subito fatto il giro del mondo facendo scendere qualche lacrima ai fan della serie, scopriamolo insieme. Sofia Vergara: l’addio alla serie Dopo oltre dieci anni di grande successo, Modern Family saluta definitivamente il pubblico. La serie televisiva ha appassionato i telespettatori di tutto il mondo che hanno potuto ridere, riflettere e commuoversi con le storie raccontate negli oltre trecento episodi, per la precisione trecentocinquanta dopo la messa in onda della stagione finale. Nel settembre del 2019 la produzione ha annunciato ufficialmente che l’undicesima stagione, composta da diciotto episodi, sarebbe stata l’ultima della serie. Poche ore fa Sofia Vergara ha condiviso numerosi post sul suo profilo Instagram che vanta più di diciotto milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra backstage, eventi, viaggi e momenti di relax con gli affetti più cari, tra i quali ovviamente il marito Joe Manganiello (qui potete trovare gli scatti dal backstage di “Magic Mike XXL”) con cui è convolata all’altare il 22 novembre 2015 in Florida e con cui forma una delle coppie più amate e celebri nel mondo dello spettacolo internazionale. In primis, l’attrice ha pubblicato un video in cui parte del cast canta insieme il brano “Good Riddance (Time Of Your Life)” dei Green Day, uno dei gruppi più famosi al mondo; nel filmato è possibile vedere l’artista notevolmente commossa per la fine delle riprese.

“Modern Family”: il video del cast della serie

In seguito, Sofia Vergara (qui potete trovare tutte le foto più belle dell’attrice) ha condiviso altri post che hanno fatto subito il pieno di like, ad esempio il filmato con tutto il cast di Modern Family che saluta per l’ultima volta il pubblico; al momento il video conta oltre 1.800.000 di visualizzazioni.