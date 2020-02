Christina Aguilera, l'Ave Maria per Kobe Bryant. VIDEO

@Getty Images

Christina Aguilera ha emozionato tutti con la performance sulla note di “Ave Maria ”. La popstar si è esibita in occasione dell’evento “A Celebration Of Life ” per ricordare Kobe Bryant e la figlia Gia.

di Matteo Rossini

Christina Aguilera si è esibita sulle note di “Ave Maria” durante l’evento “A Celebration Of Life”, manifestazione organizzata per ricordare Kobe Bryant e la figlia Gia. Vediamo insieme la performance. Christina Aguilera: l’esibizione sulle note di “Ave Maria” Christina Aguilera è stata tra le protagoniste dell’evento svoltosi in memoria del grande sportivo e di sua figlia Gia. Nel corso della serata alcuni dei nomi più popolari della discografia internazionale si sono esibiti in onore del cestista statunitense, tra questi Alicia Keys e Beyoncé. Presenti numerosi volti del mondo dello spettacolo, tra i quali Jennifer Lopez, reduce dal grande successo al Super Bowl 2020. Xtina è salita sul palco dello Staples Center di Los Angeles per rendere omaggio a Kobe Bryant con un’esibizione che ha toccato il cuore dei presenti e del pubblico.

La voce di “Not Myself Tonight” ha emozionato tutti regalando una performance davvero toccante durante la quale è stato anche possibile vedere la grande commozione dell’artista. Al momento il video della sua esibizione conta più di 190.000 visualizzazioni su YouTube.

Christina Aguilera: la voce del pop

Christina Aguilera è una delle popstar di maggior successo nella storia della musica mondiale. In oltre vent’anni di carriera la voce di “Love Your Body” ha scalato le classifiche in ogni angolo del pianeta regalando album e singoli che hanno influenzato costumi e società, tra questi la bellissima ballad “Beautiful”, divenuta un vero e proprio inno per celebrare la comunità LGBTQ+.

L’artista (qui potete trovare tutte le foto più belle di Christina Aguilera) è reduce dal grande successo della tournée “The X Tour” con cui è tornata in Europa dopo moltissimo tempo, tra i paesi toccati Regno Unito, Finlandia, Francia e Germania.

Nel corso della carriera Christina Aguilera ha collezionato anche numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra i quali ben cinque Grammy Awards e una nomination ai Golden Globe.