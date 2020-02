Coppie famose: 5 idee per i vestiti di Carnevale

Animali e pagliacci, personaggi dei fumetti e streghe: se sei stanco dei soliti travestimenti, per questo Carnevale punta sull’originalità. Soprattutto se stai pensando ad un travestimento di coppia, da ricreare col tuo partner o con un amico.

Ci sono infatti coppie delle showbiz che si prestano perfettamente a tale scopo. E che, per via dei loro look riconoscibili, possono diventare riuscitissimi (e indimenticabili) travestimenti. Quali? Noi ti diamo cinque idee.

Fedez e Chiara Ferragni

Non passano certo inosservati, Fedez e Chiara Ferragni. E non potrebbero essere più diversi, quantomeno nel look. Sempre chic lei, decisamente più sportivo lui, talvolta sembrano venire da due mondi paralleli.

Come ricreare i loro look? In realtà non serve nulla di carnevalesco: pantaloncini corti e t-shirt o maxi felpa lui, vestito da sera lei, ed ecco che il travestimento è fatto.

Achille Lauro e Boss Doms

Se sei in cerca di un travestimento da fare con un amico, e vorresti qualcosa di davvero originale, guarda all’ultimo festival di Sanremo: Achille Lauro e Boss Doms sono una preziosissima miniera di idee. La regola è una sola: non lesinare sul make-up.

La soluzione più fantasiosa (e coraggiosa) arriva dalla tutina dorata di Achille Lauro, mentre chi “interpreta” Boss Doms può limitarsi a colorare i capelli con uno spray lavabile, dipingersi le unghie e indossare un bell’abito elegante.

Morgan e Bugo

Sempre da Sanremo, un’altra coppia (sebbene decisamente meno affiatata): Morgan e Bugo. Protagonisti di un litigio poi diventato parodia, i due ben si prestano ad un travestimento tutto da ridere.

Come replicare i loro look? Pantaloni della tuta neri e bomber sportivo per chi mette in scena Bugo, abito barocco per chi si veste da Morgan. E se si volesse essere ancor più simili, basterà completare il tutto con parrucca grigia (con ciuffo incorporato) e occhiali da sole vintage. Vedere Luciana Littizzetto (a “Che tempo che fa”) per credere.

Al Bano e Romina

La coppia storica per eccellenza, quella formata da Al Bano e Romina, non può che trasformarsi in un efficace costume di Carnevale.

Come copiare il loro look? Per Al Bano, fondamentale è il cappello: un panama bianco, magari con un abito anch’esso bianco. Per Romina, invece, perfetto è un outfit hippie: una lunga camiciona, a micro fantasia oppure bianca, sarà perfetta.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Un’altra coppia storica e potente, da replicare con assicurato successo, è quella formata da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo.

Tailleur nero rigoroso e parrucca bionda per lei (ma potrebbe essere pure un lui, alla Fiorello a Sanremo), parrucca a tema e pancione finto lui, e il gioco è fatto. Fondamentale l’altezza: chi veste come Maria deve essere molto molto molto più alta/o.