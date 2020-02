Inseparabili in tv, (ex) amicissime nella vita, la Canalis e la Corvaglia sono le due ex veline più famose. Ma, oggi, non si parlano più

Quella tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sembrava un’amicizia destinata a non finire mai. Le due erano inseparabili, in Italia come a Los Angeles (dove la mora si è trasferita dopo le nozze). Qualche mese fa, però, l’inaspettata rottura: non solo hanno litigato, Elisabetta e Maddalena. Non si parlano neanche più.

Ma com’è nata e com’è finita la loro amicizia?

La nascita di un’amicizia

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia si conoscono nel 1999 sul bancone di “Striscia la notizia”, programma tv di cui rimarranno le (ex) veline storiche. Sono giovani, bellissime, e stringono un legame che continua anche fuori dallo studio. Un’amicizia che esce indenne da ogni cosa: i progetti professionali in solitaria, le delusioni, i successi, gli amori. Quando Elisabetta vede le sue storie andare in frantumi, Maddalena è sempre lì a tenderle la mano. E sui social pubblicano decine di foto con l'hashtag #friendsforever.

Quando finalmente la Canalis si sposa (col chirurgo Brian Perri), e si trasferisce a Los Angeles, l’amica non esita a raggiungerla per brevi vacanze. Lei è sposata da tempo con Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, e come l’ex velina ha una figlia: Jamie Carly (la figlia della Canalis è la piccola Skyler Eva). “Mini Eli & Maddy”, commentano sui social le loro mamme. Tutto fa presagire che quell’amicizia non avrà mai fine.

Tanto più che, nel dicembre 2016, le due diventano anche socie in affari: aprono Sky View LA, una palestra con vista mozzafiato. “Due giorni fa era una stanza vuota… Da domani si riempirà di colore e sfumature. Emozionantissima per questa nuova esperienza insieme alla mia sorellina”, scrive la Corvaglia. “Grazie Maddy per essere non solo una donna di sani principi, un’instancabile lavoratrice, una prudente guidatrice, una cuoca così così, una persona che non ama esibire la sua più grande dote la puntualità (perché non tutti quelli che ti aspettano in fondo non se la meritano). Ti voglio bene e sono contenta di iniziare questa nuova sfida con te (male che vada scappiamo in Messico che è vicino)”, le fa eco la Canalis.

Ma quell’avventura durerà poco.

I litigi per la palestra (forse)

Nel 2019, la rottura. Irreparabile. «È un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare», ha dichiarato la Canalis intervistata da Chi. Ma a svelare il motivo del litigio ci ha pensato Dagospia.

“Come mai Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato? La rottura tra le due ex veline non è mai stata confermata, ma non sono più apparse insieme ed Ely si è lasciata andare a frase sibilline. In realtà l’amicizia tra la mora e la bionda sarebbe entrata in crisi con il rientro di Maddy in Italia, che avrebbe creato qualche problema economico e di gestione all’ex amica con cui aveva aperto una palestra a Los Angeles. Le due non si parlano più: riusciranno a fare pace?”, si leggeva sul sito. Verità oppure no, solo le dirette interessate (ad oggi) lo sanno.