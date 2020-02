di Matteo Rossini

Millie Bobby Brown è tra le artiste più amate del momento. La giovanissima attrice, classe 2004, sta collezionando consensi su consensi da parte del pubblico e della critica di tutto il mondo. Oggi, mercoledì 19 febbraio, Undi di "Stranger Things" festeggia il suo sedicesimo compleanno. Vediamo insieme la dolcissima dedicata dell’account Instagram di Netflix.

Millie Bobby Brown: il successo

Millie Bobby Brown nasce a Malaga, Spagna, da genitori britannici, nel 2008 la famiglia decide di trasferirsi nel Regno Unito e tre anni dopo in Florida dove la ragazza inizia a coltivare la sua grande passione per la recitazione.

Il debutto dell’attrice avviene nel 2013 all’interno della serie TV “C’era una volta nel Paese delle Meraviglie”, negli anni successivi Millie Bobby Brown aumenta sempre di più la sua popolarità fino a diventare una delle artiste in maggior ascesa.

Infatti, la sua vera e propria esplosione mediatica avviene con il ruolo di Undi all’interno di "Stranger Things" (qui potete trovare 10 serie Netflix da vedere a febbraio su Sky Q). Il personaggio e il talento della giovanissima attrice conquistano milioni di persone, il suo debutto sul grande schermo arriva con la pellicola “Godzilla II - King of the Monsters” che incassa oltre 380.000.000 di dollari; il suo futuro non potrà quindi che esser roseo.

Millie Bobby Brown: il compleanno e gli auguri di Netflix

Pochi minuti fa l’account Instagram italiano di Netflix ha condiviso una foto per fare gli auguri alla giovanissima stella della settima arte. Il post vede protagonista la ragazza circondata da decine di emoticon a forma di cuore, questo il dolce e divertente messaggio scritto nella didascalia: “Scusate ci è caduto un po’ di amore incondizionato negli occhi. Tanti auguri Millie Bobby Brown”.

Lo scatto ha subito fatto il pieno di like contandone al momento più di 57.000 in circa sei ore, simbolo del grande affetto del pubblico per l’attrice (qui potete trovare tutte le sue foto più belle).