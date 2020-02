Francesco Gabbani, chi è la fidanzata Giulia

Today ha intervistato Francesco Gabbani , secondo classificato alla 70° edizione del Festival di Sanremo . Il cantante ha parlato del brano “Viceversa” e della sua nuova fidanzata Giulia . Scopriamo insieme tutti i dettagli.

di Matteo Rossini

Francesco Gabbani è stato uno dei grandi protagonisti della 70° edizione del Festival di Sanremo (qui potete trovare la classifica finale). Il cantante di “Occidentali's Karma” ha conquistato il secondo gradino del podio sfiorando la vittoria sul palco del Teatro Ariston per la terza volta dopo quella del 2016 con “Amen” nella categoria “Nuove proposte” e quella dell’anno successivo con “Occidentali's Karma”, certificato con ben sei dischi di platino per aver venduto più di 300.000 copie su solo italiano. Francesco Gabbani: la carriera Il cantante, nato il 9 settembre 1982 a Carrara, è tra le grandi rivelazioni discografiche degli ultimi anni. Infatti, singolo dopo singolo l’artista è riuscito a imporsi sul mercato musicale conquistando il pubblico con brani e album che hanno scalato le classifiche di vendita, ad esempio il suo ultimo disco “Magellano” ha ottenuto un prestigioso disco di platino.

Francesco Gabbani: l’amore

Nel corso degli anni Francesco Gabbani ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata proteggendola dagli occhi indiscreti dei media. Pochi giorni fa Today ha intervistato la voce di “Viceversa” in merito alla sua partecipazione alla kermesse musicale e nel corso dell’intervista il cantante ha rivelato come il brano in gara fosse in parte ispirato alla sua dolce metà.

Il nome della ragazza dovrebbe essere Giulia, ma eccetto questo non si conosce altro sulla sua identità. Il brano racconta alcune dinamiche del rapporto di coppia mettendo in luce l’importanza del supportarsi a vicenda, questa una parte del testo: “Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole / Il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore / Basterebbe solamente dire senza starci troppo a ragionare / Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa / Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa”.

Francesco Gabbani ha parlato del periodo d’oro a livello sentimentale, queste le dichiarazioni rilasciate a Today: “L’amore va bene. Sono fresco di un nuovo incontro sentimentale nella mia vita, sono contento di avere affianco Giulia. Questa canzone è anche per lei, perché è per le persone che si amano, anche se vorrei si cogliesse il concetto più universale di amore".