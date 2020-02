Grande Fratello Vip, come sta andando tra Pago e Serena

La storia d’amore tra Serena Enardu e Pago sta intrattenendo il pubblico italiano ormai da svariati mesi. Tutto ha avuto inizio quando i due hanno preso parte a Temptation Island, celebre reality show che mette alla prova coppie già in crisi. L’obiettivo è quello di separare i due, circondandoli di tentatori e tentatrici. La lontananza e uno sguardo sulla vita da single fanno il resto, riunendo la coppia più forte di prima o spaccandola del tutto.

Serena e Pago si erano spaccati, lasciatisi dopo settimane durissime, soprattutto per lui. Il cantante ha infatti visto la propria compagna avvicinarsi particolarmente a un tentatore, per poi avere lasciarsi durante il confronto in spiaggia. Una separazione sofferta, che ha visto i due protagonisti del gossip italiano a lungo. Pago ha poi accettato la proposta di entrare all’interno della casa del Grande Fratello, aprendo un nuovo capitolo in questa vicenda rosa.

Grande Fratello, Serena e Pago di nuovo insieme

Il Grande Fratello aveva tentato di far entrare Serena, nella parte iniziale di questa nuova edizione del reality. Il pubblico da casa aveva però votato per lasciarla all’esterno, così da far restare Pago un po’ solo, in compagnia degli altri concorrenti. Una chance per voltare pagina. La realtà però è che il cantante in casa continuava a pensare a lei, come confermato anche dagli altri inquilini.

Ecco dunque un primo confronto faccia a faccia, nel corso del quale la sua ex gli dice chiaramente di amarlo, d’essere pentita e di rivolerlo al suo fianco. Parole che hanno colpito dritto al cuore di Pago, che in fondo non aspettava altro. È però difficile tornare a fidarsi. Dopo un’altra settimana, ecco il nuovo faccia a faccia. Una sorpresa per Pago, bendato e lasciato in una stanza buia, dov’è giunta proprio Serena per “liberarlo”. Appena l’ha vista, Pago l’ha subito baciata. I due sono tornati insieme quasi istantaneamente. Una liberazione per entrambi, che possono dunque lasciarsi alle spalle il difficile periodo di lontananza.

Il tempo insieme era però poco, con lui costretto a tornare in casa. Poco dopo però ecco l’ennesima sorpresa: Serena è una nuova concorrente del Grande Fratello. Non solo di nuovo insieme ma anche riuniti sotto lo stesso tetto. Il GF regala al suo pubblico una storia d’amore, anche se la convivenza potrebbe riaprire vecchie ferite.

I primi segnali però sembrano più che positivi, considerando la notte di passione che i due hanno trascorso. Scene che hanno infiammato il web, esaltando i fan della coppia. La coppia ha un letto nella capsule room, dove si sono abbracciati e accarezzati durante la prima notte insieme. Probabile però sia successo anche altro, con il Grande Fratello che ha preferito spegnere le telecamere dopo aver notato alcuni movimenti sospetti sotto le lenzuola.

Tutto lascerebbe pensare a una totale riconciliazione, anche se è inevitabile che i due abbiano qualcosa di cui parlare. È stato Pago a prendere la parola, chiedendo a Serena chiarezza. Il cantante vuole da lei la certezza di non riaprire una crisi tra qualche mese, di non tornare a soffrire così. Lei però sembra davvero innamorata, anche se soltanto il tempo potrà dare una risposta.