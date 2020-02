Sono nati entrambi il 2 febbraio, Shakira e Piqué: lei nel 1977, lui dieci anni dopo. Pop star famosissima l’una, calciatore del Barcellona e della Nazionale spagnola l’altro, insieme hanno dato alla luce due bambini. E, ogni giorno che passa, sembrano più innamorati che mai.

Ma come è nata la loro storia d’amore? E quali sono state le sue fondamentali tappe? Vediamolo insieme.

Un amore nato in Sudafrica

Il primo incontro tra Shakira e Piqué risale al 2010, qualche mese prima del campionato mondiale di calcio in Sudafrica. La cantante ha bisogno di calciatori per il video della sua “Waka Waka” (che sarebbe diventata il tormentone dell’anno), e Piqué sceglie di partecipare.

«Lei viaggiò per il Sudafrica qualche giorno prima di noi, per cantare alla cerimonia di apertura del Mondiale. Le ho scritto che tempo facesse, un messaggio da cui mi aspettavo una risposta normale. E invece mi scrisse un paragrafo enorme, con tutti i dettagli sulla temperatura trovata quel giorno in ogni singolo momento. Sapevo poi che lei ci sarebbe stata alla cerimonia di chiusura del torneo. Le ho detto che se fosse servito arrivare in finale per vederla, allora lo avrei fatto», ha ricordato il calciatore.

«Col tempo ci siamo detti che se lo avessimo fatto, avremmo dovuto farlo per bene. Lo abbiamo tenuto nascosto solo per un mese, sarebbe stato sciocco fare altrimenti. Lei aveva un compagno e lasciò tutto. Milan e Sasha? Per ora i nostri figli sono totalmente inconsapevoli della vita che conduciamo io e la loro mamma».

Solamente nel gennaio 2011, Shakira annuncia la separazione da Antonio de la Rua. Sebbene, già da agosto, la loro relazione fosse finita. Dopo qualche paparazzata, e la volontà di vestire d’amicizia quella relazione, a marzo la cantante e il difensore confermano la loro relazione con un post su Instagram.

I figli e il matrimonio

Da allora, Shakira e Piqué sono inseparabili. Nel 2013 diventano genitori di Milan, nel 2015 di Sasha. Anche se, negli anni, voci di crisi si sono susseguite: secondo i rumours, più volte sarebbero stati sul punto di lasciarsi. Si è parlato di un tradimento di lui con Bar Refaeli, di temporanei allontanamenti giustificati da assenze social. Tuttavia, seppure con qualche intoppo, i due si sono sempre ritrovati.

Tuttavia, non sembrerebbero vicini al matrimonio. «Il matrimonio mi spaventa. Non voglio che mi veda come moglie. Voglio che mi veda come l’amante, la fidanzata. Voglio tenerlo in punta di piedi. Voglio che pensi che tutto dipenda dal comportamento», ha dichiarato Shakira. «Avere due figli con lui mi fa già sentire sposata, per non parlare delle nostre vite e delle nostre carriere che sono devote l’una all’altra. Non penso che un pezzo di carta sia necessario per rendere tutto questo un matrimonio».

Del resto, a vederli insieme è ben evidente: il loro è un amore che non ha bisogno di etichette.