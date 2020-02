Zac Efron, la sua nuova fidanzata è Halston Sage

@Getty Images

Il cuore del sex symbol Zac Efron sembrerebbe essere tornato a battere, il nome della fortunata sarebbe quello dell’attrice Halston Sage , scopriamo insieme tutti i dettagli rivelati dal magazine US Weekly .

di Matteo Rossini

Zac Efron, classe 1987, è una delle star più brillanti del mondo dorato di Hollywood. Nel corso degli anni l’attore ha conquistato pubblica e critica diventando una vera e propria icona della settima arte. Zac Efron: il successo Il debutto di Zac Efron avviene nei primi anni 2000 quando il suo sguardo magnetico fa subito nel centro nel cuore di milioni di persone, il film “High School Musical” è la grande consacrazione. Negli anni successivi l’attore recita al fianco di alcuni dei volti più iconici del cinema prendendo parte a pellicole di enorme successo, tra queste “17 Again - Ritorno al liceo”, “Ho cercato il tuo nome”, “Mike & Dave - Un matrimonio da sballo”, “Baywatchh” e lo straordinario “The Greatest Showman” che incassa oltre 400.000.000 di dollari al botteghino internazionale, una vittoria ai Grammy Awards come “Best Compilation Soundtrack for Visual Media” e un trionfo ai Golden Globe nella categoria “Best Original Song – Motion Picture”.

Zac Efron: la nuova fidanzata

In queste ore Zac Efron è al centro dei media per la sua nuova presunta relazione. Infatti, pochi giorni fa il magazine US Weekly ha lanciato l’indiscrezione secondo cui l’attore sarebbe felicemente fidanzato con Halston Sage, attrice conosciuta sul set di “Cattivi vicini”, queste le parole riportate da una fonte vicina alla coppia: “Hanno una relazione seria, sono innamorati. Hanno trascorso le vacanze insieme e una parte del tempo anche a Santa Barbara”.

Il primo incontro tra il protagonista di “Nonno scatenato” (qui potete trovare tutte le foto più belle di Zac Efron) e Halsston Sage, classe 1992, sarebbe avvenuto proprio sul set della pellicola diretta da Nicholas Stoller. Al momento i diretti interessati non hanno ancora confermato o smentito la notizia, non ci resta quindi che attendere per conoscere tutti i prossimi sviluppi.