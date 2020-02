Sanremo 2020, Fiorello è arrivato all'Ariston: il tweet

di Matteo Rossini

Ormai è solo questione di pochi giorni. Martedì 4 febbraio 2020 si alzerà il sipario sulla settantesima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale che ogni anno attira l’attenzione e la curiosità di milioni di italiani. Poche ore fa Fiorello ha annunciato il suo arrivo nella città ligure con un tweet che ha subito fatto il pieno di like, scopriamolo insieme.

Festival di Sanremo: le ultime notizie

In questi giorni Amadeus e i ventiquattro artisti in gara sono alle prese con le prove, come mostrato anche sui social attraverso scatti divenuti subito virali: da quello di Elettra Lamborghini con Myss Keta a quello di Alberto Urso con l’iconica Ornella Vanoni.

Nel frattempo le notizie riguardanti ospiti e anticipazioni stanno tenendo banco sui social. Infatti, pochi giorni fa la produzione del Festival di Sanremo (qui potete trovare la classifica degli artisti che hanno vinto più volte) ha confermato la presenza di numerosi e grandi ospiti della scena discografica, tra i quali Emma Marrone che si prepara a tornare sul palco del Teatro Ariston per la quarta volta, Massimo Ranieri che presenterà il suo inedito “Mia ragione”, Tiziano Ferro che renderà omaggio all’inarrivabile Mia Martini e Dua Lipa che porterà una ventata di pop.

Fiorello: il suo arrivo a Sanremo

Mentre cresce l’ansia per ascoltare i brani degli artisti in gara che si contenderanno il gradino più alto del podio, conquistato da Mahmood nel 2019, la notizia dell’arrivo di Fiorello ha subito fatto il giro del web mandando in visibilio il pubblico.

Infatti, poche ore fa lo showman ha pubblicato una foto sul suo profilo Twitter che vanta più di un 1.400.000 di follower; nello scatto è possibile vedere la storica entrata del Teatro Ariston, queste le parole utilizzate come didascalia: “Arrivato! Festival di Sanremo! Amaaaaaaaa entro…”.

Cosa avrà in serbo il mattatore della televisione italiana? Non resta che aspettare ancora qualche giorno per poter finalmente scoprire tutto.