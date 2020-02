C’è grande attesa per gli Oscar® 2020, come ogni anno del resto. Le nomination sono state ormai annunciate da tempo e, dopo aver assistito ad altre premiazioni, come ad esempio i Golden Globe, le chance di successo di alcuni attori sono decisamente aumentate. In cima alla lista c’è di certo Joaquin Phoenix, che potrebbe trionfare grazie alla sua prova in Joker.

C’è gran voglia di red carpet tra i protagonisti di Hollywood e gli appassionati del cinema. Occhi puntati però non soltanto sulla sfilza di premi che verranno elargiti ma anche sulla sfilata pre cerimonia. In quest’occasione vi sarà spazio per alcune tra le coppie più paparazzate del mondo dello spettacolo. Ecco dunque da chi saranno affiancate le candidate all’Oscar® come miglior attrice protagonista.

Cynthia Erivo

Scarlett Johansson

Saoirse Ronan

Charlize Theron

Renée Zellweger

I fidanzati e mariti delle star sul red carpet

Cynthia Erivo è candidata agli Oscar® 2020 per Harriet, film di Kasi Lemmons. La pellicola racconta la vita dell’attivista Harriet Tubman, che ha duramente combattuto per ottenere l’abolizione della schiavitù, conducendo alla salvezza centinaia di schiavi lungo la Ferrovia Sotterranea. Al suo fianco ci sarà probabilmente il compagno, l’attore Mario Martinez, che la Erivo ha conosciuto dopo il trionfo ai Tony Awards.

Doppia nomination per Scarlett Johansson, che punta all’Oscar® come miglior attrice protagonista e non protagonista, rispettivamente per i film Storia di un matrimonio e Jojo Rabbit. Questo potrebbe essere il suo anno, coronando un sogno a lungo coltivato. Se la carriera prosegue a gonfie vele, in attesa di un riconoscimento dall’Academy, ancor meglio risulta essere il fronte privato. Al suo fianco sul red carpet ci sarà infatti Colin Jost, promesso sposo dell’attrice, che convolerà a nozze per la terza volta. Un volto noto del mondo televisivo americano, star del Saturday Night Live.

Saoirse Ronan è tra le stelle più brillanti della nuova generazione attoriale. Un talento puro, candidata agli Oscar® per la sua performance in Piccole Donne. Al suo fianco sul red carpet ci sarà un collega attore, Jack Lowden. Galeotto fu il set per i due, che si sono conosciuti durante le riprese di Maria regina di Scozia, uno dei film che ha lanciato definitivamente la carriera della Ronan. Da allora non si sono più lasciati.

Le ultime due attrici in lizza per l’Oscar® 2020 sono Charlize Theron e Renée Zellweger. Due star assolute, con la seconda data per favorita in questa corsa al titolo di miglior attrice protagonista. Ha lavorato duramente per riuscire a interpretare il ruolo di Judy Garland, studiando canto per un anno. La Theron è invece candidata per Bombshell. Entrambe sono single e felici di esserlo. Donne forti e indipendenti, con la Zellweger che, nonostante sia stata sposata per un brevissimo periodo della sua vita, non ha mai avuto figli. In merito si è espressa più volte, sottolineando come una donna non possa essere giudicata in alcun modo dall’aver affrontato o meno la maternità.