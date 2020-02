Nella notte italiana di domenica 9 febbraio si terranno gli Oscar® 2020. Grande attesa, come ogni anno, per quello che è di fatto il premio più ambito del mondo cinematografico americano e mondiale. Impossibile non parlare di favoriti, considerando come si siano tenute altre premiazioni che, solitamente, indicano la via per quelle che saranno le scelte dell’Academy. Ogni anno però non mancano di certo le sorprese, così come le polemiche. Stando a quanto già visto (basti pensare ai Golden Globe), Joaquin Phoenix e Renée Zellweger potrebbero avviarsi verso il successo come miglior attore e attrice protagonista.

Oltre alla premiazione però ci sarà molto di cui parlare anche in merito al red carpet. Gli appassionati di moda e quelli del gossip non potranno di certo perdersi la grande sfilata di stelle. Ecco dunque chi probabilmente affiancherà i candidati all’Oscar® come miglior attore protagonista.

Antonio Banderas

Leonardo DiCaprio

Adam Driver

Joaquin Phoenix

Jonathan Pryce

Le fidanzate e mogli delle star sul red carpet

Antonio Banderas si è rifatto una vita dopo il tormentato matrimonio con Melanie Griffith, terminato con un divorzio burrascoso. I due non sono di certo rimasti in buoni rapporti, considerando come l’attrice abbia deciso di cancellare il tatuaggio dedicato al compagno di lunga data. L’attore spagnolo è candidato all’Oscar® 2020 per il film Dolor y gloria, di Pedro Almodovar. Al suo fianco sul red carpet ci sarà di certo Nicole Kimpel, sua giovane fidanzata. Conosciuta in ufficio, essendo la sua ex consulente finanziaria, è al suo fianco felicemente ormai da alcuni anni e, a proposito di anni, sono ben 20 quelli che dividono i due.

Noto per passare da una fidanzata all’altra, oltre che ovviamente per le sue incredibili doti attoriali, Leonardo DiCaprio sarà accompagnato sul red carpet da Camila Morrone, attrice e modella 22enne. Anche lei, come molte delle precedenti fidanzate della star, non ha più di 25 anni. C’è chi sostiene però che questa storia possa durare, con DiCaprio che entrerebbe di fatto a far parte della famiglia di Al Pacino, essendo lei la sua figliastra.

Adam Driver è di certo uno degli attori più apprezzati della sua generazione. Candidato agli Oscar® 2020 per Storia di un matrimonio, sarà ovviamente affiancato sul red carpet da sua moglie, Joanne Tucker. I due sono uniti e felici dopo sette anni di matrimonio circa. Sposatisi nel 2013, hanno deciso di tenere segreta la loro unione per ben due anni, provando a tutelare la loro privacy.

Il principale candidato al trionfo come miglior attore protagonista è di certo Joaquin Phoenix, grazie al suo ruolo in Joker. Sul red carpet sarà al fianco della collega Rooney Mara, dua volte candidata agli Oscar®, conosciuta sul set di Her.

L’apprezzato film I due papi ha portato Jonathan Pryce alla candidatura come miglior attore. Al suo fianco non potrebbe che esserci la collega attrice Katherine Fahy, compagna di una vita, conosciuta da giovane in una compagnia teatrale e sposata nel 2015.