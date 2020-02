Super Bowl 2020, Maisie Williams di Game of Thrones canta Let it Go nello spot

Maisie Williams è la protagonista di un nuovo spot che ha ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni in poche ore. Scopriamolo insieme.

di Matteo Rossini

Maisie Williams è tra le artiste più popolari, amate e influenti del momento. L’attrice di “Game Of Thrones” è la protagonista di un nuovo spot che ha subito conquistato il web, scopriamolo insieme. Maisie Williams: lo spot per il Superbowl 2020 Prendete uno dei volti più celebri del momento, unite una delle canzoni di maggior successo dell’ultimo decennio e il risultato non può che essere uno spot televisivo in grado di conquistare l’attenzione dei media di tutto il mondo. Maisie Williams (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) è la protagonista della nuova pubblicità targata Audi. Il filmato, dalla durata di circa un minuto, ha subito conquistato il pubblico ottenendo oltre 800.000 visualizzazioni su YouTube nel giro di poche ore. Lo spot vede l’attrice alla guida di un’auto imbottigliata nel traffico ma quando tutto sembra essere perduto intonare “Let It Go” può essere la scelta migliore. Lo spot Audi verrà trasmesso durante l’atteso Super Bowl 2020, l’evento televisivo che ogni anno attira l’attenzione di milioni di persone e che quest’anno vedrà Jennifer Lopez e Shakira esibirsi durante l'Halftime, mentre l’inno ufficiale sarà cantato da Demi Lovato (qui potete trovare tutte le foto più belle della cantante di “Cool For The Summer”), recentemente tornata sulla scena discografica con la spettacolare esibizione ai Grammy Awards sulle note di “Anyone”.

“Let It Go”: il grande successo

“Let It Go” è uno dei brani più famosi degli ultimi anni. La canzone, scritta come colonna sonora per “Frozen”, ha riscosso un successo planetario scalando le classifiche in ogni angolo del pianeta. Il brano ha conquistato ben tre dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di tre milioni e mezzo di copie e due dischi di platino con la versione di Demi Lovato.

Ottimi riscontri anche in molte altre nazioni, tra le quali Regno Unito, Italia, Danimarca, Canada e Giappone.