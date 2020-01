Blake Lively, critiche per il peso post-parto: è polemica

Blake Lively , in forma raggiante, splendente e radiosa, è al centro di alcuni commenti da parte degli hater che hanno accusato l’attrice di non essere in perfetta forma.

di Matteo Rossini

Bella, radiosa, felice e più sensuale che mai. Blake Lively è stata la grande protagonista della première del film “The Rhythm Section”, ma alcuni hater non hanno perso occasione per criticare le sue forme, splendide dopo tre mesi dalla nascita del terzo figlio.

Blake Lively: il successo

Blake Lively (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) è una delle star più amate e celebri di Hollywood. L’attrice, classe 1987, incarna il sogno della vita perfetta: carriera di successo, bellezza da lasciare senza fiato e vita sentimentale che procede a vele spiegate.

L’attrice esplode mediaticamente nel 2005, il resto è storia. Blake Ellender Brown, questo il nome all’anagrafe, conquista subito il pubblico diventando in breve tempo una delle star più splendenti a livello internazionale. Anno dopo anno la protagonista di “Adaline - L'eterna giovinezza” inanella un successo dietro l’altro imponendosi come un vero e proprio fenomeno mediatico in grado di conquistare tutto e tutti.

Blake Lively: la storia d’amore con Ryan Reynolds

Parallelamente alla sua carriera, Blake Lively fa sognare anche per la sua vita sentimentale. Infatti nel 2010 l’attrice conosce Ryan Reynolds sul set del film “Lanterna Verde”, l’alchimia è subito alle stelle e nell’ottobre del 2011 la coppia ufficializza la loro relazione convolando poi a nozze il 9 settembre del 2012.

Nel giugno del 2014 Blake Lively e Ryan Reynolds danno il benvenuto al piccolo James, due anni dopo è la volta di Inez, a cui segue il terzo figlio nel 2019.

Blake Lively: i commenti sulla sua forma fisica

Poche ore fa l’attrice ha presenziato all’anteprima del suo nuovo film “The Rhythm Section” in cui è apparsa più raggiante che mai, ma alcuni hater dei social non hanno perso occasione per fare body shaming accusandola di non essere in forma perfetta.

Nel giro di poco tempo numerosi utenti sono intervenuti sottolineando la sempre straordinario bellezza dell’attrice.