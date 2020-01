Grande Fratello Vip, Barbara Alberti abbandona la casa

di Matteo Rossini

La quarta edizione del Grande Fratello Vip sta regalando numerosi colpi di scena. Le prime puntate andate in onda hanno raccontato le storie di alcuni dei concorrenti in gara suscitando emozioni, divertimento e commozione. Nelle ultime ore le vicissitudini riguardanti la presenza di Barbara Alberti all’interno della casa sta tenendo banco su numerosi media.

Pago, Serena Enardu e Licia Nunez: i primi protagonisti del Grande Fratello Vip

Pago e Serena Enardu sono stati i protagonisti delle prime puntate del reality-show. Infatti, il cantante e l’influencer (qui potete trovare la loro storia d’amore raccontata in venticinque foto) hanno fatto parlare per il loro possibile riavvicinamento dopo la fine della relazione avvenuta pochi mesi fa.

Dopo gli avvenimenti relativi alla coppia, i riflettori dei media si sono spostati sull’attrice Licia Nunez, all’anagrafe Lucia Vanessa Del Curatolo, lasciata dalla fidanzata tramite un post sul web.

Infatti, Barbara Eboli ha scritto un lungo messaggio sul suo profilo Instagram per porre fine alla storia d'amore, queste le sue parole: “Da quando sei entrata nella casa del Grande Fratello non è mai stato facile capire i tuoi racconti… ci ho provato, con impegno e amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire, tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro, Sei andata oltre… ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso”.

Barbara Alberti: l’abbandono

Veniamo ora a Barbara Alberti, concorrente iconica di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni la scrittrice ha mostrato alcuni segni di malessere paventando anche la possibilità di abbandonare la casa, tuttavia nelle ore successive Barbara Alberti sembrava aver ritrovato la voglia di continuare il gioco, ma sabato 25 gennaio la pagina Facebook del programma ha pubblicato un breve comunicato stampa per annunciare la sua uscita dalla casa per un accertamento medico: “Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico”.

Poche ore dopo il reality-show ha informato il pubblico dell’abbandono momentaneo della scrittrice senza però fornire ulteriori dettagli sul suo futuro: ”Barbara Alberti ha momentaneamente abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip per una indisposizione”.