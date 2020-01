di Matteo Rossini

Harry e Meghan sono i personaggi più discussi, seguiti e popolari del momento. La giovane coppia sta tenendo banco su tutti i principali media internazionali, curiosi di consocere gli sviluppi della loro storia d’amore. Poche ore fa HBO ha confermato la produzione della serie “The Prince” che vedrà coinvolti anche Orlando Bloom e Condola Rashad. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Harry e Meghan: il loro futuro

Meghan e Harry sono i grandi protagonisti di queste ore in seguito all'annuncio riguardante la Megxit. La decisione dei due ragazzi di staccarsi dalla famiglia reale inglese ha scosso milioni di persone, desiderosi di conoscere ora quale sarà il loro futuro.

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, Meghan Markle avrebbe già trovato un nuovo temporaneo impiego, infatti l’attrice statunitense dovrebbe prendere parte a un progetto targato Walt Disney per il quale ricoprirà il ruolo di doppiatrice. L’ingaggio sarebbe avvenuto durante la première londinese de “Il Re Leone” in cui Harry avrebbe parlato delle grandi qualità recitative della moglie a Bob Iger, CEO della compagnia.

La notizia ha subito fatto il giro del mondo senza però trovare al momento conferme o sentite ufficiali da parte dei diretti interessati.

Harry e Meghan: in arrivo la serie “The Prince”

La nuova vita di Harry e Meghan non è ancora iniziata, ma i riflettori sono già tutti puntati su di loro. Poche ore fa, secondo quanto riportato online, HBO ha confermato la produzione del progetto “The Prince”, ovvero una serie animata ideata dall’irriverente Gary Janetti che conta un profilo Instagram con oltre 900.000 follower con cui discute delle vicissitudini della famiglia reale in modo ironico e divertente.

La conferma della luce verde per questo lavoro è arrivata direttamente dallo sceneggiatore che ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con l’immagine di un articolo raffigurante la famiglia protagonista.

Il cast di coloro che presteranno la voce per la serie potrà contare su alcuni dei nomi più celebri di Hollywood, ovvero Orlando Bloom (qui potete trovare tutte le foto più belle dell'attore) per Harry, Condola Rashad per Meghan, Lucy Punch per Kate Middleton, Tom Hollander per il Principe Filippo e suo figlio Carlo, Alan Cumming per il maggiordomo Owen del piccolo George, Frances De La Tour per la Regina Elisabetta II e infine Iwan Rheon per William.