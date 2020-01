Dopo il successo della passata edizione, al via dal 22 gennaio alle ore 22.50 su MTV (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV ) Ex on the Beach che, per la seconda stagione, ha deciso di puntare su un’inedita coppia alla conduzione: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, le foto più belle della coppia

di Fabrizio Basso

(@BassoFabrizio)



Lo scenario è questo. Sette persone, un po' come i magnifici sette, se ne vanno in Andalusia in vacanza. Non si conoscono ma ognuno sa di piacere, di sapere sedurre e ha carattere. Poi, ogni giorno, dal mare appare una imbarcazione che scarica sulla spiaggia un/una ex. E gli equilibri saltano, le certezze si crepano, i dubbi si rafforzano ma possono anche tornare sentimenti che si credevano evaporati. Dopo il successo della passata edizione (ri)parte dal 22 gennaio alle ore 22.50 su MTV (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV ) Ex on the Beach che, per la seconda stagione, ha scelto di puntare su un’inedita coppia alla conduzione: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Come ha precisato Sergio Del Prete, SVP Editorial Content ViacomCBS Italia, le attese sono alte perché la prima stagione, condotta dalla sanremese Elettra Lamborghini, ha totalizzato 12 milioni di pagine viste su youtube che sono raddoppiate se prendiamo in considerazione un tempo più lungo. Il messaggio è chiaro: "Puntiamo a fare meglio". E dunque si entra nelle vite degli altri che si chiamano Daniele il Cucciolone, Klea l'Inciuciona, Lucrezia la Bionda Eccessiva, Denise la Gattamorta, Fabiana la Ribelle, Sasha l'Egoriferito e Matteo il Seduttore.

Cecilia Rodriguez si dimostra assai gelosa del suo iper-muscolare Ignazio: "Farei anche la spesa con lui ma comprendo che ogni tanto devo farlo respirare. Comunque viviamo insieme e lo controllo. Per essere protagonisti a Ex on the Beach bisogna mettersi in gioco e dare tutto. In prospettiva futura io vorrei condurre un programma per i bambini, mi piacciono i bambini. Ma tranquilli non sono incinta. E al momento non penso neanche a un passo oltre: perché sposarsi? Già viviamo insieme, lo controllo sempre. Voglio godermi ancora lui in questa situazione poi quando ci saranno i figli la vita cambierà. Del programma posso anticiparvi due aspetti: Klea mi è piaciuta molto e anche Lucrezia e Ignazio non sarà mai un partecipante perché non glielo permetterei. Sono gelosa".



Ignazio Moser prima chiede che sia messo nero su bianco che la sua Cecilia è gelosa e che se lo incrociamo con qualche graffio o livido qualcosa...sarebbe la prima indiziata poi rivela che "ho preso qualche buffetto, qualche leggero schiaffo durante le riprese. Ex on the Beach si svolge in un contesto divertente ma la sensibilità e i sentimenti delle persone escono fuori. Mi piacerebbe in futuro arrivare a qualcosa di sportivo anche se ora sto bene qui e voglio andare avanti su MTV con programmi dal taglio ironico. Se devo dire chi mi ha colpito penso alla fluttuante coda di cavallo di Daniele e poi a Matteo. Nell’insieme alcuni si sono comportati bene e altri un po’ meno nel senso che con tutte queste ragazze insieme…qualcuno ha saputo sfruttare le circostanze. Come ci ispiriamo a Brad Pitt e Angelina Jolie".