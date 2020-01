Bar Rafaeli, terzo figlio in tre anni e mezzo

di Matteo Rossini

Bella, simpatica, ironica, amata e famosa in tutto il mondo. Bar Rafaeli è senza ombra di dubbio una delle top model più iconiche degli ultimi decenni. La bellissima imprenditrice, modella e conduttrice israeliana ha condiviso uno scatto che ha subito fatto il giro del mondo, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Bar Rafaeli: il successo

Bar Rafaeli nasce il 4 giugno 1985 ad Hod HaSharon; il suo debutto nel mondo dello spettacolo avviene quando è poco più che adolescente, il resto è storia. Nel giro di poco tempo la modella diventa una delle celebrity più famose a livello internazionale sfilando per i principali brand nel mondo della moda e prestando il volto a numerose campagne pubblicitarie.

Nel corso degli anni la vita sentimentale di Bar Rafaeli è sempre stata sotto la lente d’ingrandimento dei media che hanno seguito appassionatamente le sue relazioni, tra queste quella con uno dei volti più amati del mondo dorato di Hollywood, ovvero Leonardo DiCaprio (qui potete trovare tutte le foto più belle di ieri e di dell’attore di “C’era una volta a… Hollywood”) con cui ha fatto coppia fissa dal 2005 al 2011.

Bar Rafaeli: l’annuncio su Instagram

Il 2019 è stato un anno molto importante per la modella, se infatti da un lato Bar Rafaeli ha avuto l’onere e l’onore di condurre la sessantaquattresima edizione dell’Eurovision Song Contest, dall’altro la modella ha annunciato di essere in dolce attesa per la terza volta.

Poche ore fa Bar Rafaeli ha comunicato il lieto evento pubblicando uno scatto sul suo profilo Instagram che vanta più di 2.900.000 di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra servizi fotografici, viaggi in giro per il mondo e momenti di relax in famiglia. Lo scatto ha subito fatto il pieno di like contandone al momento oltre 150.000.