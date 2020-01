Selena Gomez si tatua il titolo del nuovo album sul collo

di Matteo Rossini

Selena Gomez è una delle artiste più amate a livello internazionale. La giovante cantante, modella e attrice vanta un grande successo in tutto il mondo grazie al mix perfetto di talento, carisma, ironia e bellezza. Poche ore fa la voce di “Lose You To Love Me” ha pubblicato lo scatto del suo nuovo tatuaggio, vediamo insieme tutti i dettagli.

Selena Gomez: il grande successo

Selena Gomez nasce il 22 luglio 1992, la sua carriera inizia in giovanissima età, infatti l’affermazione a livello mondiale arriva quando è poco più che adolescente. Nel 2013 la cantante pubblica il suo primo disco da solista ricevendo immediatamente un grandissimo successo, due anni dopo è la volta di “Revival” che bissa i risultati raggiunti precedentemente trasformando la ragazza in un’icona di portata globale.

Pochi giorni fa Selena Gomez ha pubblicato “Rare”, il nuovo sito anticipato dalla ballad “Lose You To Love Me” che ha raggiunto la prima posizione della prestigiosa classifica americana Billboard; parallelamente il singolo ha scalato le chart di numerose altre nazioni conquistando anche un disco d’argento nel Regno Unito per aver venduto più di 200.000 copie.

Selena Gomez: il tatuaggio sul collo

Poche ore fa la cantante (qui potete trovare tutte le foto più belle di Selena Gomez) ha pubblicato uno scatto che ha subito ottenuto milioni di like. L’artista ha condiviso l’immagine del nuovo tatuaggio, ovvero il titolo della sua ultima fatica discografica.

In poco tempo il post ha fatto il giro del web ricevendo numerosi commenti da parte dei fan che hanno apprezzato la sua scelta.