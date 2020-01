di Matteo Rossini

Mancano ancora alcune settimane all’inizio del Festival di Sanremo ma le polemiche riguardanti la kermesse hanno già conquistato i media italiani. Nelle ultime ore le parole di Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione hanno fatto il giro del web suscitando reazioni contrastanti nel pubblico (qui potete trovare tutti i tweet più irriverenti sulla questione), tuttavia questa non è stata l’unica bufera mediatica abbattutasi sul palco del Teatro Ariston.

Infatti, poche ore fa Elisabetta Gregoraci ha pubblicato un lungo messaggio sul suo profilo Instagram parlando della mancata partecipazione al programma “L’Altro Festival” che vedrà la conduzione di Nicola Savino e Myss Keta, quest’ultima da poco tornata sulle scene musicali grazie alla collaborazione con Paola Iezzi sulle note di “LTM”.

Elisabetta Gregoraci: “Sono basita e profondamente scossa”

Elisabetta Gregoraci, classe 1980, ha affidato le sue parole a Instagram dove vanta più di un milione di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra servizi fotografici, viaggi di lavoro e momenti di relax in famiglia. La showgirl e modella ha parlato della situazione verificatasi negli ultimi giorni: “Cari amici e care amiche di Instagram, a malincuore, vi informo che ho appena saputo “a cose fatte”, che non farò parte del cast de “L’Altro festival” così come annunciato dai media e come da accordo che mi aveva ufficializzato la Rai. Il motivo? Ve lo spiego: il signor Nicola Savino con cui avrei dovuto co-condurre il format, ha imposto la sua volontà ed ottenuto con forza e prepotenza, la mia esclusione, adducendo motivi inesistenti, pretestuosi e strumentali, tra i quali (affermazione pronunciata nel corso di una nostra conversazione telefonica privata e che mi ha molto ferito) la presunta appartenenza politica alla Destra del mio ex marito, in quanto all’interno del format avrebbe già incluso comici sostenitori di Sinistra”.

In seguito Elisabetta Gregoraci ha parlato di essere rimasta molto scossa per quanto accaduto: “Sono basita e profondamente scossa per quanto accaduto anche perché non ho avuto la possibilità di difendermi poiché è stato fatto tutto alla mie spalle e sono stata trattata come nessuno dovrebbe mai essere trattato, calpestando la mia dignità di donna e di professionista”.

Elisabetta Gregoraci: “In questo momento ho bisogno del vostro sostegno”

Infine la modella (qui potete trovare tutte le foto più belle di Elisabetta Gregoraci) ha parlato di come abbia riflettuto se raccontare o meno quanto accaduto per poi infine oprtare per la chiarezza verso il suo pubblico: “Ho riflettuto bene se fosse il caso o meno di rendere pubblica questa vicenda; ma alla fine ha prevalso il desiderio di verità perché è giusto che il pubblico che mi segue da anni sappia tutto e, soprattutto, perché in questo momento più che mai ho bisogno del vostro sostegno… La vostra Eli”.