di Matteo Rossini

Prendete una sala cinematografica, aggiungete il film preferito del partner e mescolate tutto con tanto romanticismo. In queste ore un’insolita proposta di matrimonio sta tenendo banco sui principali media italiani e internazionali, scopriamo insieme di cosa si tratta.

La proposta di matrimonio targata Walt Disney

La proposta di matrimonio è sempre uno dei momenti più coinvolgenti della vita dal punto di vista sentimentale e alcune volte anche creativo, come per il protagonista del video in questione. In queste ore un filmato sta facendo il giro del web ottenendo milioni di visualizzazioni, si tratta dell’originale proposta fatta da un fidanzato alquanto romantico.

Il video si apre con le immagini di due fidanzati intenti a guardare il finale del cartone animato “La bella addormentata nel bosco”, ma quando tutto sembra procedere come al solito, le immagini della pellicola targata Walt Disney propongono una versione alternativa. In un primo momento la ragazza non sembra comprendere quanto stia accadendo ma poi la situazione non può più essere confusa, guardare per credere!