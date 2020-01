Can Yaman, chi è l'attore di Bitter Sweet

Avvocato e attore turco, Can Yaman è noto soprattutto per la serie tv “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”

In Italia, Can Yaman è noto per aver interpretato il bel Ferit Aslan nella serie tv turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”.

Per lui, le donne sono letteralmente impazzite. E non è difficile capirne il perché. Alto e con un fisico da urlo, Can Yaman è un (bellissimo) astro nascente della tv. Ed è anche un influencer, con oltre 5,8 milioni di followers su Instagram.

Can Yaman, la carriera

Can Yaman nasce a Istanbul, Turchia, l’8 novembre 1989. Figlio di un avvocato albanese e di un’insegnante di lettere, dopo il liceo italiano di Istanbul - dove brilla per la sua intelligenza, e si dimostra uno studente modello - si laurea al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Yeditepe e comincia nel 2012 la sua carriera da avvocato. Una carriera che dura però solo sei mesi: ben presto, la passione per la recitazione prende il sopravvento. E lui - che parla correttamente il turco, l’italiano, il tedesco e l’inglese - comincia a sostenere i primi provini.

Il successo per Can Yaman arriva nel 2017 con “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Qui è il ricco uomo d’affari Ferit Aslan, un bel tenebroso che si innamora - e poi si fidanza - con la sua cuoca. L’anno successivo entra nel cast di “Erkenci Kuş”, dove è Can Divit, e firma per la serie una sua collezione di abiti insieme all’azienda turca Desa.

Tra i riconoscimenti ottenuti, il Pantene Golden Butterfly Awards 2018 come Miglior attore di commedia romantica, il Media and Art Awards (Magazinn) 2018 come Coppia dell’anno con Demet Özdemir, il Murex d'Or 2019 come Miglior attore emergente, il Turkey Youth Awards 2019 come Miglior attore di serie TV e il Quality Awards 2019 come Miglior attore.

Curiosità su Can Yaman

Riservato e molto protettivo nei confronti della sua privacy, di Can Yaman non si sa molto. Si conosce il suo amore per l’Italia (ha trascorso qui le vacanze 2019, per la gioia delle fan che hanno assaltato l’hotel di Napoli in cui soggiornava), e si vocifera di un legame con l’attrice turca Demet Özdemir, sua compagna di set in “Erkenci Kuş”. Ma una conferma non è mai arrivata.

“Grazie mille per quest’affetto, sono molto orgoglioso che mi vogliate così bene. Essere conosciuto così bene in Italia mi rende molto felice. Vi ringrazio per tutto il calore che mi state dimostrando. Ve ne sarò sempre grato! Italia ti amo!”, ha scritto sul suo profilo Instagram commentando il calore delle fan italiane. Che lo amano sempre: col capello corto e con lo chignon, con la barba lunga, in abito da sera e a petto nudo in palestra (da dove posta sui social apprezzatissimi video).

Che sia giunta l’ora di vederlo (finalmente) sul grande schermo? Solo il tempo potrà dirlo. Per ora, le sue ammiratrici devono accontentarsi d’ammirarlo su Instagram. Oppure, nelle repliche di “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”.