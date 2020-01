Nuove tendenze social del 2020: gli ultimi trend nella moda

Sin dalla sua nascita, Instagram è il regno della moda. Le fashion influencer dominano la scena, i brand hanno inventato un modo tutto nuovo di comunicare. E la gente comune utilizza proprio il celebre social per inventare i suoi look.



Scopriamo allora quali saranno le tendenze fashion del 2020.

Il look da discoteca

No, il look da discoteca non è morto. Anzi, è più vivo che mai! Coloratissimo ed elegantemente kitsch, è tutto un tripudio d’accostamenti azzardati, di microfantasie che s’incontrano e di dettagli metal. Il tocco in più? Il “disco collar” che, grande e appuntito, è splendido sulle giacche a contrasto. Guardare la passerella di Paco Rabanne per credere.

Come declinarlo per un outfit streetstyle? Basta scegliere una camicia a micro fantasia col suo disco collar, e abbinarla ad un blazer o ad un trench dalle tinte neutre.

Il crochet (ma decisamente sexy)

La primavera 2020 sarà segnata dal crochet. Ma non quello della nonna. Sexy e spregiudicato, viene impiegato per abiti iperfemminili, lunghi fino alla caviglia. O, al contrario, per microabiti che poco lasciano all’immaginazione.

Bianco o super colorato, va abbinato ad un intimo tono su tono. E sfoggiato con grande naturalezza. L’outfit più bello? Un completo color pastello, con abito lungo e maxi cardigan abbinato. Perché limitare il crochet alla spiaggia è un vero peccato.

Gli hot pants

Non è certo una tendenza adatta a tutti. Anzi, richiede gambe chilometriche e la totale assenza di timidezza. Gli hot pants, temutissimi e molto rock, sono tornati. Li hanno proposti un po’ tutti i brand, da Hermès a Ferragamo. C’è chi li immagina super sportivi, chi li declina in una versione elegante abbinati ad un blazer. La regola è solo una: nessuna imperfezione è ammessa!

Per indossarli in un look da tutti i giorni (più o meno), basta sceglierli ampi, neri e non troppo hot. E abbinarli ad una camicia bianca dallo stile rigoroso.

Le tinte fluo

Non si passa certo inosservati, con un abito dalle tinte fluo. Eppure, è proprio questa una tra le tendenze fashion più forti che vedremo nel 2020. Rosa, arancione, verde, giallo: basta guardare le passerelle di Tom Ford e di Christopher John Rogers per farsi un’idea. E per scoprire gli abbinamenti migliori (un suggerimento: il nero funziona sempre).

Le più coraggiose potranno osare un lungo abito total fluo, e abbinarlo a scarpe col tacco dalla fantasia metal. Ma anche un semplice pull andrà benissimo!

I bermuda “da business”

Chiara Ferragni insegna: agli incontri di lavoro ci si può andare persino coi bermuda. A patto che si scelga un modello monocromatico, nel classico nero oppure nei colori della terra.

Che si opti per la pelle o per il tessuto, poco importa: è sufficiente abbinare i propri bermuda ad una giacca elegante in tinta, per trasformarsi in una grintosa donna d’affari.

Il crop top

Torna il reggiseno a vista, ed è più audace che mai. In realtà, non si tratta di un vero e proprio reggiseno: piuttosto di un crop top, che copra però solo il seno. Perfetto se abbinato ad una gonna a vita alta, sarà il capo must dell’estate. A patto di non avere un corpo troppo formoso.