Le vacanze di Natale più vip

È ormai iniziato il nuovo anno, ma i vip continuano a postare immagini del Natale appena trascorso. Foto dei loro alberi, dei regali ma - soprattutto - scatti delle loro vacanze. Dove sono stati? Un po’ dovunque, sebbene le mete più gettonate siano state le località montane.

Da Chiara Ferragni a Michelle Hunziker, i monti (quelli di casa nostra, ma anche quelli poco lontani) sono stati presi d’assalto. Letteralmente. Ecco dunque dove sono state le celebrities durante le vacanze appena concluse.

Chiara Ferragni e Fedez

Insieme a Leone e alle rispettive famiglie, Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto di trascorrere il Natale sulle Dolomiti. Qui, tra sciate e gite nei rifugi, pomeriggi sulla neve e serate in compagnia, il rapper e l’influencer hanno passato vacanze super glamour nel lussuoso Lefay Resort & Spa Dolomiti. Dove hanno sfoggiato, neanche a dirlo, outfit griffatissimi.

Michelle Hunziker in montagna, Aurora Ramazzotti alle Maldive

Ha scelto le Dolomiti anche Michelle Hunziker. La showgirl, arrivata a San Cassiano (Val Badia) in elicottero insieme alle figlie e al marito Tomaso Trussardi, ha soggiornato in un elegante hotel in cima al paese. E ha condiviso scatti social in compagnia dell’amica attrice Serena Autieri. La primogenita, Aurora Ramazzotti, ha poi lasciato la mamma per volare alle Maldive insieme a papà Eros (Ramazzotti) e al fidanzato Goffredo Cerza.

Melissa Satta e Kevin Boateng

Le montagne, ma quelle di Sankt Moritz, sono state scelte da Melissa Satta e Kevin Boateng per le loro vacanze di Natale. Le immagini e i video postati sui social dal calciatore della Fiorentina e dall’ex velina, insieme al figlioletto Maddox, testimoniano che la crisi che per mesi li ha tenuti lontani è decisamente superata. Tanto che, i giornali di gossip, parlano già di una nuova gravidanza.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Dopo un Natale napoletano, a casa della di lui famiglia, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono partiti per la montagna. Insieme al piccolo Santiago, i due (che si sono ritrovati qualche mese fa dopo la separazione, e che sono ora più innamorati che mai) hanno scelto come meta per le loro vacanze Silvaplana, nella regione Maloja del Canton Grigioni.

Federica Nargi e Alessandro Matri

Come già avevano fatto durante le vacanze di Natale precedenti, anche quest’anno Federica Nargi e Alessandro Matri hanno deciso di trascorrere qualche giorno tra la neve di Madonna di Campiglio. Con loro, le figlie Sofia e Beatrice.

Elisabetta Canalis e Brian Perri

Un’altra ex velina ha scelto Madonna di Campiglio per le sue vacanze d’inverno. “È stata una giornata bellissima a Madonna di Campiglio. Amo le montagne e non dimenticherò mai questo posto”, ha scritto sui social Elisabetta Canalis, che qui è arrivata insieme al marito Brian Perri e alla figlia Skyler Eva dopo una breve tappa in Sardegna.

Cattelan e Argentero negli Stati Uniti

Per tanti vip che hanno scelto la montagna, c’è anche qualcuno che ha deciso di volare negli Stati Uniti. Alessandro Cattelan è sbarcato a New York insieme alla moglie Ludovica Sauer e alla loro figlia Nina: qui hanno raggiunto qualche amico, da Matt Dillon a Francesco Panella. Luca Argentero e Cristina Marino, prossimi a diventare genitori, hanno invece scelto Miami: ritratta sulla spiaggia, col pancione in bella vista, la moglie del bell’attore è più raggiante che mai.