L'appuntamento è Suzzara, in provincia di Mantova, dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020. E' in arrivo la 14ma edizione del NebbiaGialla Suzzara Noir Festival, la manifestazione dedicata alla letteratura gialla che è diventata un punto di riferimento per gli scrittori di genere e per un pubblico amante della lettura e della buona letteratura. Nato da un’idea dello scrittore e giornalista Paolo Roversi (in uscita col nuovo libro), con il prezioso contributo del Comune di Suzzara e di Piazzalunga Cultura, il NebbiaGialla giunge alla quattordicesima edizione. Quest’anno oltre venti scrittori si alterneranno nella tre giorni più noir del 2020. Tra gli altri, Massimo Carlotto, Sandrone Dazieri, Maurizio De Giovanni, Marcello Simoni, Barbara Baraldi (vincitrice del Premio NebbiaGialla 2018), Rosa Teruzzi, Tullio Avoledo e Paola Barbato. Gli ospiti internazionali saranno l’inglese T.M. Logan e l’irlandese Sam Millar.



Anche per il 2020, il Festival promuoverà l’assegnazione del Premio NebbiaGialla per racconti inediti realizzato in collaborazione con il Giallo Mondadori, la storica collana di narrativa dedicata ai generi noir e poliziesco pubblicata dalla Arnoldo Mondadori Editore Sarà anche promossa la quarta edizione del Premio NebbiaGialla per romanzi inediti in collaborazione con la casa editrice Laurana – Calibro 9. I bandi verranno pubblicati a partire da gennaio 2020. Inoltre, durante i giorni della rassegna verrà diffuso il bando della undicesima edizione del Premio NebbiaGialla per la letteratura noir e poliziesca per romanzi editi, al cui vincitore verrà assegnata un’opera d’arte realizzata da un importante artista contemporaneo. Nell'albo d'oro dei vincitori delle precedenti edizioni figurano tra gli altri autori come Maurizio de Giovanni, Claudio Paglieri, Giovanni Negri, Massimo Polidoro, Giuliano Pasini, Gianni Farinetti Barbara Baraldi e Antonio Paolacci e Paola Ronco vincitori dell’ultima edizione. Le premiazioni avranno luogo a settembre 2020. Di anno in anno il Festival NebbiaGialla è riuscito a colorare “la Bassa” di giallo grazie ad atmosfere noir, dibattiti, tradizione, cultura e soprattutto tanta voglia di leggere, discutere, appassionare.

Sarà possibile seguire il festival oltre che sul sito ufficiale www.nebbiagialla.it e su www.nebbiagialla.eu, sulla pagina Facebook NebbiaGialla e su Twitter @NebbiaGialla, hashtag #ng20



Programma NebbiaGialla Suzzara Noir Festival 2020



VENERDI 31 gennaio

21 | Inaugurazione NebbiaGialla Suzzara Noir Festival 2020

21.15 | Marcello Simoni



SABATO 1 febbraio

10 | Antonio Fusco, Fabio Mundadori, Ferdinando Pastori

11 | Tullio Avoledo, Romano De Marco, Gianpietro Vigorelli, Mirko Zilahy

12 | Paolo Regina, Paolo Roversi, Piernicola Silvis. Presenta Riccardo Cavallero

16 | Barbara Baraldi, Paola Barbato, Claudia Maria Bertola

17 | T.M. Logan e Sam Millar

18 | Sandrone Dazieri

21 | Maurizio De Giovanni



DOMENICA 2 febbraio

10 | Cristina Stanescu, Rosa Teruzzi

11 | Enrico Franceschini, Leonardo Gori, Valerio Varesi

12 | Massimo Carlotto